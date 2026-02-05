Počinje izgradnja kuća u Konjicu i zgrade u Jablanici za građane kojima su kuće uništene u poplavi

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je od oktobra 2024. godine do danas uložilo gotovo pet miliona KM pomoći stanovništvu u sanaciji posljedica prirodne nesreće – poplava i klizišta na području općine Jablanica i Grada Konjica, u saradnji sa lokalnim upravama.Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 8.000 KM do 15.000 KM je dobilo 59 korisnika u ukupnoj vrijednosti 535.000 KM u Jablanici, dok je u Konjicu njih 28 dobilo 257.000 KM.Za obnovu oštećene i uništene infrastrukture u poplavama i klizištima iz oktobra 2024. godine, Ministarstvo je do sada uložilo 3.792.398,20 KM od čega je Grad Konjic kao korisnik dobio 1.677.901,87 KM za 13 projekata, a Općina Jablanica 2.114.496,33 KM za jednak broj projekata.

Za humanitarne projekte na području Konjica je izdvojeno 15.300 KM dok je na području Jablanice uloženo 44.400 KM.

Za projekte u poljoprivredi u obje ove lokalne zajednice je uloženo 41.093,25 KM. Za obnovu dodatnih 10 stambenih jedinica na području Grada Konjica izdvojeno je više od 200.000 KM,piše N1

Okončani su postupci javnih nabavki u vezi radova za gradnju stambenih objekata (kuća) i jedne stambene zgrade. Odabran je izvođač radova za četiri stambena objekta u Konjicu a vrijednost ugovora je 803.579,05 KM. Na području Jablanice će se graditi stambena zgrada sa osam stanova gdje je ugovorena vrijednost 1.073.273,78 KM.

Iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ističu da je procedura javnih nabavki ponavljana više puta s obzirom da na ranije postupke za dostavljanje ponuda nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Na ostalim područjima pogođenim poplavama iz 2024. godine – Kreševo, Fojnica, Kiseljak, Mostar, Drvar i Visoko – u istom periodu su uložena sredstva u vrijednosti gotovo tri miliona KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

