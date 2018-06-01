Sve je spremno za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika RS: Ko će biti izabran?

U 17 izbornih jedinica, gdje se ponavlja izborni proces, pravo glasa ima gotovo 85 hiljada građana. Bez ovih biračkih mjesta, Siniša Krana ima oko 154 hiljade glasova, dok Branko Blanuša ima više od 200 hiljada glasova. Iz SDS-a i stranaka koje Blanušu podržavaju čvrsto vjeruju u njegovu pobjedu ukoliko izbori ponovo ne budu, kako kažu, pokradeni.”Politika Srpske demokratske stranke je jasna. Republika Srpska je onako kako je definisana Dejtonskim mirnovnim sporazumom – dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda”, rekao je Branko Blanuša, kandidat za predsjednika RS (SDS).

Da je atmosfera usijana govori i nedavna konferencija funkcionera SDS-a na kojoj ponovo optužuju SNSD kadrove za kupovinu glasova.

“Apelujem na sve ljude koji budu članovi biračkih odbora i posmatrače da rade samo kako treba po zakonu inače će imati svi krivične prijave za manipulacije koje se rade”, istakao je Ognjen Bodiroga, poslanik SDS u NSRS.

I dok Branko Blanuša gotovo svakodnevno nastupa u javnosti, Siniša Karan pak to izbjegava ovih dana. A reakcije na optužbe opozicije stižu od vioskih funkcionera SNSD-a, koji su ujedno i uvjereni kako će Karan u nedjelju samo potvrditi svoju prvobitno osvojenu poziciju predsjednika entiteta, i dodatnim glasovima je ojačati.

“Traže bilo koji razlog da skinu našeg kandidata sa glasačkog listića i da ga diskvalifikuju i onda bi oni bili pobjednici igre u kojoj učestvuju sami. Ali, to im nećemo dozvoliti”, ukazao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Premijer Savo Minić ističe kako su što se tiče njega izbori za predsjednika davno završeni. Karan je pobijedio, sve će to, tvrdi, biti potvrđeno u nedjelju. Istovremeno, opozicionari, koji nisu članovi SDS-a, vjeruju u drugačiji ishod.

“Vidimo da taj rezultat koji je on postigao ustvari nam govori da su ljudi jednostavno željni, željni su takvih osoba, normalnih, poštenih prije svega”, kazao je Nenad Grković iz Liste za pravdu i red,piše N1

Iz Centralne izborne komisije podsjećaju na zabranu objavljivanja rezltata ispitivanja javnog mnijenja 48 sati prije otvaranja birališta, kao i na izbornu šutnju, 24 sata uoči izbora. Procijenjeno je da će troškovi ponovljenih izbora iznositi 600 hiljada maraka.

