Kraj gužvama na granicama: EU suspenduje primjenu EES sitema?

Evropska unija je potvrdila da puna primjena novog sistema Sistema za ulazak i izlazak (EES), planirana od 10. aprila može biti privremeno odložena ili djelimično suspendovana tokom ljetnje sezone.Razlozi za fleksibilnu primjenu EES sistema su produženje graničnih procedura i do 70 posto, višesatna čekanja tokom ljetnjih špiceva, propuštanje letova zbog sporih kontrola, te nedovoljna tehnička i kadrovska spremnost.

– Države članice imaju fleksibilnost 90 dana, uz mogućnost produženja za dodatih 60 dana – praktično pokrivajući cijelu sezonu. To znači da će se na mnogim granicama koristiti klasična pasoška kontrola sa ručnim pečatom, umjesto obavezne biometrijske registracije – navodi se u jednoj od objava na Instagramu.Naveli su primjer aerodrom u Lisabonu koji je u decembru 2025. godine potpunosti suspendovao EES na tri mjeseca zbog ekstremnih kašnjenja, pa je sistem obustavljen dok se ne otklone tehnički i kadrovski problemi,piše Avaz

