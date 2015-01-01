Danas oblačno vrijeme , izdat narandžasti meteoalarm zbog olujnih udara vjetra

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći kiša u većini područja, a poslije podne, uglavnom, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Više padavina na sjeveru i zapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana i tokom noći. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 13 °C,piše Avaz

Biometeorološke prilike pogoršat će se pod utjecajem promjene vremena, izraženije u Hercegovini i na zapadu zemlje, gdje će biti nestabilnije, uz učestalije padavine i jači jugo. Kod meteoropata su mogući problemi poput glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, malaksalosti.

Natprosječna toplina dodatno će usložnjavati opću sliku u cijeloj zemlji, stoga je poželjno prikladno se odjenuti i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Hronični bolesnici trebali bi se pridržavati uputa nadležnih službi.

Federalni hidrometeorološki zavod je za 04. februar 2026. godine izdao narandžasto upozorenje zbog obilnih kišnih padavina i jakih do olujnih udara vjetra. Prema prognozi, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, te djelimično jugozapadnim dijelovima Bosne, očekuje se između 50 i 80 l/m² padavina. Udari vjetra prognozirani su brzinom od 60 do 80 km/h, a na krajnjem jugozapadu Bosne povremeno i do 90 km/h.

