“USS ABRAHAM LINCOLN” u regiji Bliskog Istoka, da li slijedi TRAMPOV napad na IRAN? Stručnjak upozorava SAD: Ako krene roj dronova, nosaču aviona NEMA SPASA

…što je čini bližom za pomoć u potencijalnim američkim operacijama usmjerenim na Iran, rekla su dva izvora za CNN.

Grupa se nalazi unutar zone odgovornosti američkog Središnjeg zapovjedništva, čiji djelokrug uključuje vojne operacije na Bliskom istoku.

Ipak, nosač zrakoplova još nije u konačnoj poziciji za bilo kakvu potencijalnu operaciju. Predsjednik Donald Trump i dalje razmatra mogućnosti napada na Iran, ali nema naznaka da je donesena ikakva odluka.

Udarna skupina nosača zrakoplova obično uključuje nosač zrakoplova, krstarice s navođenim raketama, protuzračne ratne brodove i protupodmorničke razarače ili fregate.

Saveznici su pozivali SAD da spriječe bilo kakvu vojnu akciju.

“Ako se stotine lansiraju u kratkom vremenu, neki će sigurno proći”

Cameron Chell, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Dragonfly, rekao je za Fox News da bi se američka flota, za koju je američki predsjednik Donald Trump krajem prošlog tjedna rekao da se kreće prema Bliskom istoku nakon što je sredinom mjeseca napustila Južno kinesko more , mogla suočiti s ozbiljnom prijetnjom iranskih dronova koji bi je napadali u rojevima.

Vodeći stručnjak za vojne dronove upozorio je da sve veće oslanjanje Irana na jeftine bespilotne sustave predstavlja vjerodostojnu prijetnju skupim plovilima američke mornarice, uključujući udarnu skupinu predvođenu nosačem zrakoplova USS Abraham Lincoln.

– Iranski dronovi zajedno vrijede nekoliko desetaka milijuna dolara. Spajanjem jeftinih bojevih glava s jeftinim platformama koje ih nose, u biti daljinski upravljanim zrakoplovima, Iran je razvio učinkovitu asimetričnu prijetnju visokosofisticiranim vojnim sustavima – rekao je Chel.

Rekao je da Iran može lansirati velik broj relativno jednostavnih dronova izravno na brodove američke mornarice , stvarajući efekt “zagušenja” takvim napadima koji bi im omogućio da prevladaju tradicionalnu protuzračnu obranu ( PVO ).

– Ako se stotine lansiraju u kratkom vremenskom razdoblju, neki će gotovo sigurno proći. Moderni obrambeni sustavi nisu u osnovi dizajnirani za suprotstavljanje takvoj vrsti napada zagušenja. Kad su u pitanju američki brodovi koji djeluju u blizini Irana, bojni brodovi su glavne mete (Irana) – procijenio je Chel.

Ovo se događa u trenutku kada broj poginulih u iranskim obračunima s prosvjednicima nastavlja rasti. U nedjelju je američka novinska agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA) izvijestila da je 5520 prosvjednika ubijeno na demonstracijama koje su započele ovog mjeseca. Navedeno je da se dodatnih 17 091 smrtnih slučajeva još uvijek preispituje.

Trump je upozorio Iran da ne ubija prosvjednike, više puta prijeteći intervencijom u zemlji ako to učini. Međutim, prošli tjedan je rekao da Iran “želi razgovarati”, sugerirajući da bi SAD mogao ući u pregovore.

U međuvremenu, Islamska Republika se priprema za potencijalni američki napad. U Teheranu je u nedjelju na Trgu revolucije otkriven veliki mural koji prikazuje roj borbenih zrakoplova koji lete iznad ratnog broda s američkom zastavom.

Tijekom molitve petkom u glavnom gradu, imam koji je vodio propovijed upozorio je SAD da ne poduzimaju nikakve napade.

„Trilijuni dolara koje ste uložili u regiju su pod nadzorom naših raketa“, rekao je Mohammad Ali Akbari.

Iran je proteklog tjedna pojačao svoju retoriku protiv SAD-a, upozoravajući da će se na svaki napad odgovoriti silom sposobnom destabilizirati cijeli Bliski istok.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je novinarima u ponedjeljak da je Teheran “više nego sposoban” odgovoriti na bilo kakvu agresiju SAD-a “žaljenjem”.

„Dolazak jednog ili više ratnih brodova ne utječe na obrambenu odlučnost Irana“, rekao je. „Naše oružane snage prate svaki razvoj događaja i ne gube ni sekunde na poboljšanje svojih sposobnosti.“

Iranska vojska je u subotu izjavila da su se njezine raketne sposobnosti i učinkovitost značajno povećale od 12-dnevnog rata s Izraelom u lipnju. Iran je tijekom tog sukoba, koji je započeo nakon što je Izrael prošle godine izveo iznenadni napad na Iran, u kojem je ubijeno nekoliko visokih vojnih zapovjednika i nuklearnih znanstvenika, pokrenuo više valova napada raketama i dronovima na izraelske ciljeve. Sjedinjene Države su se kasnije pridružile napadu, ciljajući ključna iranska nuklearna postrojenja.

Iran posjeduje veliki arsenal balističkih projektila srednjeg i dugog dometa, od kojih je nekoliko vrsta ispaljeno na Izrael tijekom sukoba. Njegovi dronovi, stup njegove vojne moći, raspoređeni su i izvan njegovih granica, uključujući i ruski rat u Ukrajini.

General-bojnik Ali Abdollahi, zapovjednik iranskog središnjeg stožera Khatam Al Anbiyah, ključnog vojnog operativnog zapovjedništva, rekao je da će svaka agresija na njegovu zemlju “odmah pretvoriti sve američke interese, baze i centre utjecaja u legitimne, određene i dostupne ciljeve” za Iran.

Iranski dužnosnici također su upozorili da bi američki napad doveo do udara na saveznike Washingtona u regiji. Zaljevske arapske zemlje saveznice SAD-a lobirale su kod Trumpa protiv udara, prema regionalnim dužnosnicima koji su ovog mjeseca govorili za CNN.

Iran također ima mrežu regionalnih posrednika koji bi se potencijalno mogli mobilizirati u slučaju napada. Dok su neki od njegovih surogata, poput Hezbollaha, značajno oslabljeni od strane Izraela u posljednje dvije godine, drugi su i dalje teško naoružani.

U nedjelju je Abu Hussein al-Hamidawi, zapovjednik Kataeb Hezbollaha, proiranske milicije u Iraku, pozvao iranske lojaliste “diljem svijeta… da se pripreme za sveopći rat u znak podrške Islamskoj Republici Iran”.

„Neprijateljima kažemo da rat protiv (Islamske) Republike neće biti lagana igra“, rekao je.

