Uhapšen član NiP-a, sumnjiči se za iskorištavanje djece za pornografiju

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP Republike Srpske, u saradnji sa pripadnicima PU Bijeljina, u okviru akcije “Sistem“, lišili su slobode lice inicijala M. H. iz Janje kod Bijeljine, zbog sumnje da je počinilo krivično djelo “Iskorištavanje djece za pornografiju“ iz člana 175. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Radi se o Mustafi Hrustanbegoviću, rođenom 18. oktobra 1984. godine u Bijeljini, koji je kao član NiP-a bio kandidat za odbornika u Skupštini grada Bijeljina 2020. godine.

Prema saopštenju policije, hapšenje je izvršeno po naredbi nadležnog suda, a tokom pretresa kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni, pronađeni su i privremeno oduzeti računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i drugi uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Iz MUP-a Republike Srpske navode da se M. H. sumnjiči da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivao stranice koje sadrže materijale sa fotografijama dječije pornografije, te da je preuzimao fotografije i video-snimke. Također, prema policijskim navodima, osumnjičeni je putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju uvozio i distribuirao pomenuti sadržaj. Sumnja se i da je preko društvenih mreža vrbovao djecu, navodeći ih na izradu sadržaja dječije pornografije.Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeno lice je, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predato Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, koje će dalje voditi postupak,pišAvaz

Javnost će o daljem toku predmeta biti obaviještena nakon odluka nadležnih institucija.

