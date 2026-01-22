Opasno zagađenje: Upozorenje na snazi za Sarajevo i okolne općine

Nakon kratkotrajnog poboljšanja, u protekla dva dana zabilježen je ponovni rast koncentracija zagađujućih materija, prije svega lebdećih čestica PM₁₀.

Prosječne dnevne koncentracije PM₁₀ na svim automatskim mjernim stanicama u Kantonu Sarajevo su bile iznad praga za epizodu Upozorenja, a od jutros na pojedinim lokacijama bilježe se vrijednosti preko 200 µg/m³,pišu Vijesti

Pored toga, na mjernim stanicama u Ilijašu, Vogošći i Ilidži zabilježena su i prekoračenja dozvoljenih dnevnih vrijednosti sumpor-dioksida (SO₂).

Nepovoljni meteorološki uslovi dodatno utiču na zadržavanje zagađenja u kotlini.

U periodu od 22. do 24. januara prognozirano je pretežno oblačno vrijeme, slab vjetar i pojava temperaturne inverzije, što može dovesti do daljnje akumulacije zagađujućih materija, posebno u noćnim i ranim jutarnjim satima.

Bitnije poboljšanje kvalitete zraka očekuje se od nedjelje, 25. januara, saopćila je Služba za protokol i press KS.

