Apokaliptični prizori s Balkana: Voda nosi sve pred sobom, tornado poharao imanja

Grčku su u srijedu ujutro zahvatili snažni vremenski poremećaji, praćeni obilnim padavinama, grmljavinom, snijegom i olujnim vjetrovima, a nadležne službe upozoravaju da će nepovoljni uvjeti potrajati do četvrtka poslijepodne.

U stanje mobilizacije stavljeno je šest regija – Peloponez, središnja Grčka, šire područje Atine, Tesalija, sjeverni Egej i zapadna Makedonija. Stanovnicima Atine, Viotije i Evije upućena su hitna SMS upozorenja s pozivom na ograničeno kretanje, prenosi Greek City Times.

Zbog vremenskih neprilika, škole su u srijedu ostale zatvorene u brojnim dijelovima zemlje, uključujući i Atinu, dok su trajektne linije obustavljene širom Grčke. Obilne kiše već su izazvale ozbiljne poremećaje u širem području glavnog grada.

Vatrogasne ekipe intervenirale su po brojnim pozivima za ispumpavanje vode u Atini, naročito u sjeveroistočnim naseljima Papagou i Holargos. Iz predostrožnosti su evakuirane tri kuće u naselju Agios Dimitrios, na jugu grada, koje se nalaze u blizini potoka.

U Kallitei, jugozapadno od centra Atine, zabilježen je značajan porast vodostaja rijeke Ilisos, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovništvom.

Nadležne vlasti saopćile su da je situacija od srijede poslijepodne pod kontrolom.

Na zapadnom Peloponezu tornado je zahvatio ruralna područja, pri čemu je u selu Skliva potpuno uništen jedan stočarski objekat, dok je drveće širom regije iščupano iz korijenja. Državna televizija ERT javila je da vlasnici objekta tragaju za oko 60 životinja koje su se tokom oluje razbježale,piše Avaz

U Atini je smrtno stradala 56-godišnja žena koju je bujica odnijela zajedno s vozilom, nakon čega je ostala prikliještena ispod automobila.

Prema navodima grčkih medija, pokušala je preći cestu, ali nije uspjela savladati snažan tok vode. Vatrogasci su je izvukli i prevezli u bolnicu, gdje je, nažalost, konstatovana smrt.

