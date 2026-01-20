Venera u Vodenjaku donosi nemir i preokrete: Za 3 znaka počinje posebno osjetljivo razdoblje

Venera je ušla u Vodenjaka i polako mijenja pravila igre u odnosima, novcu i svakodnevici. Nekoliko znakova već osjeća da se atmosfera zaoštrava, kao da poznate situacije odjednom više nisu pod kontrolom. Ovo je razdoblje u kojem se vidi gdje su granice tolerancije – i što se više ne može gurati pod tepih.

Od 17.1. Venera prolazi kroz znak Vodenjaka i mijenja atmosferu u ljubavi, odnosima, ali i u načinu na koji doživljavamo vrijednosti, novac i svakodnevne navike.

Umjesto klasične romantike, naglasak je na slobodi, spontanosti, prijateljskim vezama i nekonvencionalnim izborima. Do 10.2. svi znakovi imaju priliku razmisliti što im doista treba da bi se osjećali ispunjeno – ali za tri znaka ovo razdoblje bit će posebno naporno i puno napetih situacija.

Venera u Vodenjaku potiče distancu, racionalniji pogled na osjećaje, ali i iznenadne preokrete. Mnogi će osjetiti želju da se odmaknu od svega što im djeluje previše ograničavajuće. Kod nekih će to donijeti olakšanje i osvježenje, no tri znaka Zodijaka mogli bi doživjeti ovaj tranzit kao svojevrsni „test živaca“ u ključnim područjima života.

Rak – pritisak obitelji i emotivni umor

Rakovi su ionako osjetljivi na sve što se događa u obitelji i u domu, a sada se taj pritisak dodatno pojačava. Venera u Vodenjaku otvara teme vezane uz zajedničke financije, dijeljenje resursa, obiteljske obveze i emotivnu lojalnost. Situacije koje su izgledale stabilno mogu postati napete, a stari nesporazumi ponovno isplivati na površinu.

Rakovi mogu imati dojam da svi nešto traže od njih: partner, djeca, roditelji, kolege. Očekivanja okoline lako postaju izvor frustracije, posebno ako se od njih stalno očekuje da budu „oni koji drže sve pod kontrolom“.

Razlika između onoga što oni osjećaju i onoga što drugi projiciraju na njih postaje sve izraženija.

U ovom razdoblju važno je da Rakovi nauče jasnije postaviti granice, umjesto da u tišini gutaju nezadovoljstvo. Ako to ne učine, napetost se može pretvoriti u zamjeranje, osjećaj krivnje ili povlačenje u sebe. Ključ je u tome da otvoreno kažu što im treba kako bi sačuvali unutarnji mir i stabilnost doma.

Škorpion – turbulencije u ljubavi i intimnosti

Škorpioni su navikli na intenzitet, ali Venera u Vodenjaku donosi drukčiju vrstu napetosti – onu koja remeti njihove planove i kontrolu. Na području ljubavi i intimnih odnosa mogu se pojaviti iznenadni zaokreti: neočekivane simpatije, čudne situacije, neobične privlačnosti ili iznenadne promjene raspoloženja kod partnera.

Oni koji su u vezi mogu doći u situacije u kojima moraju ozbiljno preispitati koliko im veza donosi sigurnost, a koliko ograničenje. Mogu nastati sukobi zbog ljubomore, tajni, prevelikih očekivanja ili različitih potreba za slobodom. Venera u Vodenjaku ne podržava vezanje po svaku cijenu – traži iskrenost, ali i određenu emocionalnu distancu kako bi se stvari vidjele jasnije.

Slobodne Škorpione ovaj tranzit može uvući u komplicirane priče, magnetične, ali zbunjujuće odnose u kojima je teško razaznati što je iskrena bliskost, a što prolazni impuls. Osjećaj da „gube tlo pod nogama“ može biti snažan, pogotovo ako pokušavaju zadržati potpunu kontrolu nad situacijom.

Za Škorpione je najvažnije da sada ne donose odluke iz bijesa, osvete ili duboke povrijeđenosti. Emocije su snažne, ali perspektiva može biti iskrivljena. Vrijedi se nakratko odmaknuti, udahnuti i pustiti da se stvari malo slegnu prije nego što poduzmu konkretne korake.

Jarac – stres u poslu i financijama

Jarci su navikli oslanjati se na plan, strukturu i disciplinu, no Venera u Vodenjaku upravo to dovodi u pitanje. U području posla, svakodnevnih obveza i financija mogu se pojaviti neočekivane promjene: pritisak rokova, promjene u dinamici na poslu, dodatni troškovi ili situacije koje remete njihov uobičajeni ritam.

Sve što je do sada imalo jasna pravila sada može postati nejasno ili promjenjivo. Jarci koji vole imati osjećaj kontrole mogu se osjećati iscrpljeno, jer u ovom razdoblju stvari jednostavno ne funkcioniraju savršeno po planu.

Uz to, pitanja vrijednosti – osobne i materijalne – mogu postati izraženija: rade li previše za premalo priznanja, troše li novac na nešto što im više uopće ne odgovara, ulažu li energiju na mjesta gdje nema stvarne zahvalnosti?

Venera u Vodenjaku potiče ih da drugačije razmišljaju o sigurnosti. Umjesto da se oslanjaju samo na staru rutinu, Jarci su pozvani pronaći nove načine organizacije, fleksibilnije pristupe i otvorenost prema promjenama.

Ako se grčevito drže starih obrazaca, napetost se može pojačati, uz osjećaj da ih život „vuče“ u smjeru koji im nije ugodan.

ATMA/stil.kurir

