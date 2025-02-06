Predloženo produženje pritvora za Muhameda Ajanovića, Tužilaštvo proširilo istragu

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je da Muhamed Ajanović ostane u pritvoru dodatna dva mjeseca.Kako je saopćeno iz Tužilaštva KS, postupajući tužioci uputili su Općinskom sudu u Sarajevu prijedlog za produženje pritvora osumnjičenom Ajanoviću.

– Postupajući tužioci Tužilaštva KS predložili su Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću. Produženje mu je predloženo zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo. Proširena je istraga protiv Ajanovića u predmetu “Koverta” – saopćeno je iz Tužilaštva,piše Avaz

Podsjetimo, Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta, uhapšen je krajem decembra 2025. godine zajedno s glavnom prosvjetnom inspektoricom Dalilom Hakalović. Nakon 24 sata provedenih na policijskom ispitivanju, oboje su prebačeni u tužilaštvo, gdje je, nakon ispitivanja, zatražena mjera pritvora za Ajanovića, dok su za Hakalović predložene mjere zabrane.

Tužilac Dragoslav Gluhović tada je istakao da postoji realna opasnost od bjekstva Ajanovića ukoliko bi bio pušten na slobodu, s obzirom na to da posjeduje hrvatsko i američko državljanstvo. Također je naveo da postoji bojazan od utjecaja na svjedoke, pri čemu je tužilac iznio tvrdnje da je Ajanović takve pokušaje, prema prikupljenim saznanjima, ranije činio uz pomoć prijatelja.

