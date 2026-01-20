Čelnici BHANSA-e nisu došli na saslušanje, na “bolovanju”

Predsjedavajući Komisije Jasmin Imamović je informirao članove komisije da je stigao dopis iz BHANSA-e u kojem je to navedeno.

– Povodom vašeg poziva za saslušanje članova Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), ovim putem vas obavještavamo da su članovi Uprave trenutno na bolovanju, te iz tog razloga nisu u mogućnosti pristupiti saslušanju u terminu naznačenom u pozivu – navedeno je u dopisu iz Ureda direktora BHANSA-e.

Dodaje se da, u slučaju potrebe, BHANSA može osigurati prisustvo ovlaštenih zaposlenika Agencije, koji bi mogli učestvovati u navedenom saslušanju.

Javno saslušanje rukovodstva BHANSA-e zakazano je kako bi Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH saznala neophodne informacije o radu i poslovanju BHANSA-e.

Predsjedavajući Komisije Jasmin Imamović je izjavo novinarima da je zakonska obaveza da ih rukovodstvo BHANSA-e detaljno izvijesti o onome što oni, kroz parlamentarni nadzor, moraju znati i imaju pravo znati.

– Što se tiče odlaganja ove sjednice, dobili smo dopis od Ureda direktora BHANSA-e u kojem piše da je uprava na bolovanju. To je razlog opravdan, ukoliko se suprotno ne dokaže – kazao je Imamović, te dodao da ne bi, u vezi sa bolovanjem, ništa prejudicirao.

Najavio je da će na današnjoj sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije biti zakazan novi termin javnog saslušanja i proširiti će krug onih koje će pozvati na javno saslušanje.

– Nama je važno da potpuno i pravilno utvrdimo činjenično stanje, pa tek onda da izvlačimo iz toga zaključke – kazao je Imamović.

Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Šemsudin Mehmedović je izjavio novinarima da su danas imali javno saslušanje u pokušaju, zbog medicinskih razloga koji su zavladali u BHANSA-i.

– Očigledno je da se radi o zloupotrebama menadžmenta BHANSA-e i izbjegavanju da nam se dostave informacije o radu i o onim podacima koje smo tražili kao komisija. U skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru, imamo pravo da vršimo nadzor nad svim institucijama BiH koje su u našoj nadležnosti i imamo pravo pristupa svim informacijama, pa čak i onim koji su stepenovane kao povjerljivo ili tajno – naveo je Mehmedović.

Dodao je da će Komisija zakazati novi termin saslušanja i tražit će da menadžment dođe na saslušanje. Proširili su zahtjev da i predsjednica Vijeća BHANSA-e bude prisutna prilikom saslušanja menadžmenta ove veoma značajne institucije.

– Ono što mi znamo, da BHANSA-u napuštaju najvažniji ljudski resursi, a to su kontrolori leta koje je vrlo teško proizvesti, jer idu tamo gdje im je bolja plaća. Očigledno je da menadžment nije zaštitio interes Bosne i Hercegovine, odnosno BHANSA-e, nije im udovoljio zahtjevima za plaćama, nije osigurao njihovu obavezu rada u BHANSA-i desetak ili koliko godina nakon veoma skupe obuke koju su prošli i koju je finansirala BHANSA – kazao je Mehmedović.

Po njegovim riječima, očigledno je da menadžment štiti, prije svega, svoj interes, jer ne dozvoljava pristup informaciji o visinama plaća onih koji rukovode ovom značajnom institucijom, ne dozvoljavaju ni pristup informacijama o etničkoj zastupljenosti, ne dozvoljavaju ni pristup informacijama o broju zaposlenih, generalno o stanju u ovoj instituciji, o izvještaju o radu i tako dalje.

– Sve ono za šta smo mi nadležni. Iz tog razloga ćemo tražiti da se to saslušanje održi po svaku cijenu, pa ne libeći se i da podnesemo krivične prijave jer su već ušli u sivu zonu – kazao je Mehmedović.

Član Komisije Edin Ramić je kazao da suštinski jeste pitanje, kada je uprava BHANSA-e na bolovanju, ko upravlja bh. nebom.

– Vidjeli smo da su oni, u jednom kratkom periodu, imali problem sa prihodima i odmah su bili prisutni svugdje u javnom medijskom prostoru, opsjedali su institucije i slično. Kad su se vratili nazad ti prihodi, nemaju više nikakve potrebe za institucijama, izuzev da su skoro dobili ponovo povećanje koeficijenata, da je Vijeće ministara BiH usvojilo ta povećanja – kazao je Ramić.

Dodao je da ono što zanima članove Komisije jeste pitanje investicija u radarske sisteme, pitanje investicija u kadar koji je deficitaran.

– Dalje, pitanje ukupne iskoristivosti potencijala upravljanja bh. nebom, da li ima još nekih mogućnosti. Vjerujem da su svi članovi komisije potpuno dobronamjerno htjeli postaviti neka pitanja i pomoći da se, na neki način, ta državna agencija stabilizira, jer ona je malo previše pod nekim političkim uticajima i pod nekom lupom, pa onda oni bježe od javnih saslušanja – naveo je Ramić,pišu Vijesti

On je mišljenja da se na ovaj način neće riješiti problem, te je izrazio nadu da će u narednom periodu biti, s njihove strane, volje da se razgovara o ovim temama.

Član Komisije Nenad Grković je izjavio da očigledno imamo pojedine ljude koji se smatraju iznad zakona i koji nemaju potrebu nikome da odgovaraju u ovoj državi.

– Znate da su direktori BHANSA-e obavezni, po zakonu, da dođu u Parlament i da podnesu izvještaje. Više puta smo im slali pitanja, tražili pojedine informacije, oni se nisu odazivali na te naše zahtjeve i naravno da smo tražili ovo saslušanje. Odjednom su se svi oni razboljeli. Baš me interesuje kakav je to virus od koga je tako osjetljiv naš menadžment u BHANSA-i – kazao je Grković.

Dodao je da je jasno da postoje određeni ljudi koji se ne plaše zakona u ovoj državi.

Facebook komentari