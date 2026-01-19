Novi obračun penzija: Ko dobija više, a ko ostaje na minimumu?

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja je zbog obimnog dnevnog reda zakazana za danas i utorak, po skraćenom postupku, se razmatra Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO/MIO, koji je Federalna vlada početkom ovog mjeseca uputila u parlamentarnu proceduru.

Riječ je o dugo očekivanim izmjenama Zakona o PIO, koji penzionerima u Federaciji BiH donosi novi, pravedniji, model usklađivanja penzija.

Novi model

Prema Prijedlogu Zakona o PIO, novi model, odnosno formula za usklađivanje penzija, kombinuje rast prosječnih plaća, umjesto BDP-a, i rast indeksa potrošačkih cijena u omjeru 60/40 ili 40/60, u zavisnosti od povoljnijeg faktora za penzionere.

Penzije će se usklađivati dva puta godišnje 1. januara i 1. jula. Prema usklađivanju od 1. januara 2026. godine, nakon što izmjene i dopune Zakona o PIO usvoji Federalni parlament, penzije će se uvećati za gotovo 11,6 posto.

Izmjene Zakona o PIO dogovorene su u saradnji s predstavnicima oba Saveza udruženja/udruga penzionera/umirovljenika FBiH.

Očekivani minimum

Upravo na to podsjeća zamjenik predsjednika Saveza udruženja penzionera FBiH Haso Halilović, koji za „Dnevni avaz“ kaže kako se nada da će predloženo zakonsko rješenje biti usvojeno.

– To se ne smije dovoditi u pitanje. Ove izmjene predstavljaju minimum koji će donijeti poboljšanje teškog materijalnog položaja penzionera – rekao nam je Halilović.

Marinko Jovanović, predsjednik Saveza udruga umirovljenika FBiH, također je mišljenja da će Prijedlog zakona dobiti neophodnu podršku.

– Ne bih, što se kaže, trčao pred rudu, ali se nadam da neće doći ni do kakvog zastoja – kazao nam je Jovanović.

Sporni član

U Prijedlogu je sporan član 81. Tim članom koji je u cijelosti izmijenjen uređuje se najniža, zajamčena i najviša penzija. Ako Prijedlog bude usvojen, najniža starosna penzija zavisit će od dužine penzijskog staža i određivat će se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava. Npr., za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, penzija ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije u FBiH.

