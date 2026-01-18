Vukanović: Ko se i zašto zakucao u “audi” Vlade Đajića?

Vozilo “BMV”, u kome su se nalazila dva mladića iz Banjaluke, iznenada je, krećući se velikom brzinom, prešlo u suprotnu saobraćajnu traku i udarilo u vozilo “Audi A6” kojim je upravljao Vlado Đajić a u kome se, kao suvozač na prednjem sjedištu, nalazio njegov sin.

Na sreću niko u saobraćajnoj nezgodi, osim manjih ogrebotina i povreda, nije zadobio teže tjelesne povrede.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta, niko od vozača i učesnika u saobraćajnoj nezgodi nije bio pod uticajem alkohola, a ostaje da se vidi šta će pokazati uviđaj, kako je došlo do udesa i šta je uzrok prelaska “BMW-a” u suprotnu saobraćajnu traku.

Predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović naveo je kako mu je Đajić jutros uoči sjednice potvrdio da je došlo do saobraćajne nezgode ali nije želio govoriti o detaljima, osim što je rekao da je blicao i svirao vozilu koje je prešlo u njegovu traku, pokušao izbjeći udar ali nije imao gdje da se skloni jer se nalazio na mostu,pišu Vijesti

“Od kako je smijenjen po nalogu Igora Dodika i Srđana Amidžića, posle afere ‘kokain’ iza koje stoji vlast, Vlado Đajić nalazi se pred izlaznim vratima iz SNSD-a, uklonjen je sa svih funkcija, a u toku je velika istraga dokumenata na UKC, češljaju se Ugovori i papiri, po nalogu vlasti, a očito da sve ima političku poruku i pozadinu. Prema nekim informacijama Đajić planira do izbora formirati svoju novu partiju, što bi SNSD-u nanijelo ogroman udarac u Banjaluci i Krajini, pa se nastoji dodatno obuzdati, ucijeniti i zaplašiti hapšenjem”, dodao je Vukanović.

Pitanje je, dodaje on, da li je sudar na mostu neka vrsta poruke i opomene Vladi Đajiću, šta bi moglo da mu se dogodi ako bi krenuo u osnivanje stranke koja bi išla svojim putem, kao onomad Igor Radojičić nakon smjene, i ušao u sukob sa SNSD-om?

