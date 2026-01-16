Javila se još jedna žrtva Viber prevare u BiH: ‘Nije tačno da FUP nije zaprimio prijavu, evo dokaza šta sam poslao…’

Nakon teksta o novoj internet prevari, koji je objavio Detektor, a prenio i DEPO Portal, da građanima Bosne i Hercegovine koji postavljaju i obnavljaju oglase na platformi OLX stižu takozvane “phishing” poruke u kojima se od njih traži da pošalju poruku na Viber, nakon čega im nepoznate osobe preuzimaju broj telefona, na našu adresu javio se još jedan bh. građanin koji je također bio žrtva prevare.

Međutim, razlog njegovog javljanja je prije svega odgovor na navode FUP-a, da “Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije do sada nije zaprimalo prijave za ovu vrstu prevare, iako su im poznate”.

– Ako je to njihova stvarna izjava, onda želim da kažem da je to laž. Lično sam poslao mail na njihove adrese sa objašnjenjem da mi se desilo identično. Čak sam svoj slučaj prijavio i u lokalnu stanicu policije. Niko nije odreagovao u moju zaštitu. Šta više, iz FUP-a nisam dobio ni obavijest da su zaprimili moj mail – navodi čitatelj DEPO Portala, te u prilogu pisma dodaje screenshot iz koga se vidi, kako tvrdi, na koje adrese je poslao mail.

https://depo.ba/media/pictures/2026/01/16/thumbs/696a7b1c-f754-47b5-9076-47a458c67f20-viber-prevara-prijava-fup-cyber-kriminal-previewOrg.jpg

