Vanredni sastanak zvaničnika EU u nedjelju nakon prijetnji Trampa carinama zbog Grenlanda

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta dali su zajedničku izjavu povodom prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o uvođenju novih carina evropskim zemljama koje se ne slažu sa njegovim stavovima o politici prema Grenlandu.

U toj izjavi briselski zvaničnici naglašavaju da su suverenitet i teritorijalni integritet ključni principi međunarodnog prava.

– Oni su neophodni za Evropu i za međunarodnu zajednicu u cjelini. Dosljedno smo naglašavali naš zajednički transatlantski interes za mir i sigurnost na Arktiku, uključujući i putem NATO-a. Prethodno koordinirana danska vježba, provedena sa saveznicima, odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome. EU je u potpunosti solidarna s Danskom i narodom Grenlanda. Dijalog ostaje neophodan i posvećeni smo nadogradnji procesa koji je već prošle sedmice započeo između Kraljevine Danske i SAD. Carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale opasnu silaznu spiralu. Evropa će ostati ujedinjena, koordinirana i posvećena očuvanju svog suvereniteta – istakli su.

Situacija se dodatno zaoštrava, jer su ambasadori zemalja EU u Briselu zakazali hitan sastanak za nedjelju, što potvrđuje ozbiljnost problema. Kipar, koji predsjedava Evropskom unijom narednih šest mjeseci, potvrdio je da je sastanak zakazan za 17 sati.

– Pored svega ostalog, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska su otputovale na Grenland, iz nepoznatih razloga. Ovo je vrlo opasna situacija za sigurnost i opstanak naše planete. Ove zemlje, koje igraju ovu vrlo opasnu igru, dovele su u igru nivo rizika koji nije održiv ili neodrživ. Stoga je imperativ da se, radi zaštite globalnog mira i sigurnosti, poduzmu snažne mjere kako bi se ova potencijalno opasna situacija brzo i bez pogovora okončala. Počevši od 1. februara 2026. godine, svim gore navedenim zemljama (Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj) naplaćivat će se carina od 10% na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države – kazao je ranije Tramp.

Facebook komentari