Epizoda uzbune, Sarajevo među deset najzagađenijih gradova u svijetu

Glavni grad Bosne i Hercegovine se prema indeksu zagađenosti zraka nalazi na 9. mjestu u svijetu s indeksom zagađanje 166 koji se vodi kao “nezdrav”, i među prvih deset najzagađenijih gradova jedini je evropski grad, javlja Anadolu.

Ostalih devet gradova su uglavnom na dalekom istoku, u Aziji – prvi je indijski Delhi, zatim pakistanski Lahore, kineski Chongqing i Wuhan, Daka u Bangladešu, egipatski Kairo, kineski Chengdu, Kalkuta u Indiji, slijedi Sarajevo pa ruski Krasnojarsk.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je u petak odluku o proglašenju epizode “Uzbuna” za Zonu A, koja obuhvata općine Novi Grad, Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, dok u zonama B i C na snazi ostaje epizoda “Upozorenje”,pišu Vijesti

Odluka je donesena nakon izvještaja Stručnog tijela koje analizira situaciju sa stanovišta izmjerenih vrijednosti zagađujućih materija i vremenske prognoze za naredne dane.

Još nema dugoročnih planova vlasti u Kantonu Sarajevu na saniranju uzroka velikog zagađenja zraka, koje skoro svake zime pogađa njegove stanovnike i negativno utječe na kvalitetu života.

