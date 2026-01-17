Uoči Thompsonovog koncerta dvoranom odjekuju povici: “Ajmo ustaše”

U splitskoj dvorani Gripe večeras se održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Pred početak nastupa veći dio publike počeo je skandirati “ajmo, ustaše”.

Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a atmosfera prije izlaska pjevača na pozornicu bila je napeta i uzavrela.

Skandiranje “ajmo, ustaše” odjekivalo je dvoranom neposredno prije nego što je Thompson izašao na binu, a snimke su objavili lokalni mediji, uključujući Dalmatinski portal.

Koncert u Splitu je dio aktuelne turneje, a ulaznice za ovaj nastup u Gripama rasprodane su.

