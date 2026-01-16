Dijaspora za 9 mjeseci uplatila 4,3 milijarde KM

U periodu stalnih poskupljenja rastu uplate bh. građana iz inostranstva, bez kojih bi život njihovih porodica u domovini, ali i svih građana BiH, bio mnogo teži.

Prema podacima Centralne banke BiH, samo u periodu januar – septembar 2025. godine u BiH je stiglo blizu 4,3 milijardi KM, što je za 150,5 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine.

Strašne cifre

Od ukupnog iznosa, kroz personalne transfere u BiH se slilo više od 3,26 milijardi KM. Tokom 2024. godine ukupan iznos doznaka BiH iz dijaspore bio je 5,69 milijardi KM.

– Centralna banka BiH ne raspolaže podacima iz kojih zemalja BiH prima najviše novčanih doznaka, jer još nema zvanične procjene podataka po zemljama, ali se može reći da uglavnom dolaze iz zemalja zapadne Evrope, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je bh. dijaspora najprisutnija – kazali su za “Avaz” iz Centralne banke BiH.Dijaspora BiH predstavlja ključni eksterni ekonomski resurs zemlje, kaže profesorica Ekonomskog fakulteta UNSA Amila Pilav-Velić.

– Finansijske doznake iz inostranstva, koje se kontinuirano mjere u više milijardi KM godišnje, čine jedan od najvećih i najstabilnijih priliva u platnom bilansu BiH. Njihov obim premašuje direktne strane investicije i značajno doprinosi održavanju domaće potrošnje, smanjenju rizika od siromaštva i stabilnosti javnih finansija. Osim formalnih transfera, dijaspora generiše dodatne efekte kroz ličnu potrošnju prilikom boravka u zemlji, ulaganja u nekretnine i podršku malim porodičnim biznisima. Time dijaspora ne djeluje samo kao socijalni amortizer, već i kao neformalni investicioni kanal – ističe profesorica Pilav-Velić.

Dodaje da bi se bez kontinuiranog doprinosa dijaspore, BiH suočila sa značajno nižim nivoom unutrašnje tražnje, većim fiskalnim pritiscima i smanjenom ekonomskom otpornošću,piše Avaz

Iznos i veći

BiH ne bi mogla preživjeti bez doznaka iz inostranstva, uvjeren je predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača “Zvono” iz Bijeljine Jovan Vasilić.

Ukazuje da se 4,3 milijarde odnosi samo na iznose uplaćene iznose putem računa, dok je konačan iznos podrške bh. dijaspore možda i dvostruko veći.Ovoliki priliv sredstava trajat će sve dok ovdje još ima penzionera, rodbine kojoj treba pomoć. Ako nam se ekonomija bude bazirala na podršci iz dijaspore, ovdje neće biti perspektive. To mladi ljudi znaju i u sve većem broju odlaze, a odlaze čak i čitave porodice, jer loša je i politička i svaka druga situacija – kaže Vasilić.

