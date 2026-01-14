Više direktora nego kamiona: Ko je odgovoran što je Sarajevo zatrpano snijegom?

Sarajevu je deset dana snijega bilo dovoljno da se razotkrije istina o KJKP-u „Rad“: ovo preduzeće više ne funkcioniše kao komunalna služba, nego kao politički eksperiment u kojem niko ne snosi odgovornost. Ulice nisu bile zakrčene zato što je pao „neočekivan snijeg“, nego zato što je „Rad“ sistematski doveden u stanje u kojem ne može izvršiti ni osnovnu funkciju.Narativ premijera Nihada Uka i Trojke da su u komunalnim preduzećima „zatekli katastrofu“ samo je djelimično tačan. „Rad“ je 2018. bio u problemima, ali je poslovao pozitivno. Danas, nakon skoro sedam godina vlasti Trojke, „Rad“ je u minusu većem od tri miliona KM, uz višestruko veće budžetske transfere. Drugim riječima: više novca, lošiji rezultat. To znači da problem više nije u onome što je naslijeđeno, nego u onome kako se upravlja.

Partijsko upravljanje

KJKP „Rad“ je u međuvremenu postao savršen primjer partijskog upravljanja. U samo dvije–tri godine promijenilo se više direktora nego što ozbiljna firma promijeni u deceniji. Vera Arnautović, Mirsad Hošić, opet Arnautović, Nijaz Salamović, Samir Kurtanović, Mirsad Jašarević i sada Emir Dobrača – prokrstarili su rukovodećom pozicijom u ovom preduzeću u samo 4-5 godina. Nijaz Salamović je uhapšen zbog sumnje u malverzacije u vezi s vlastitim imenovanjem. Njegov stranački kolega Kurtanović je došao i otišao bez ikakvog oporavka firme. Jašarević je smijenjen, a na njegovo mjesto došao je još jedan kadar NiP-a. Rezultat svih tih smjena nije reforma, nego haos.

Dok su se direktori rotirali, preduzeće je ostajalo bez osnovnih operativnih kapaciteta. Radnici danas nemaju dovoljan broj kamiona, nemaju rezervne dijelove, nemaju remontovanu zimsku mehanizaciju, nemaju vage, nemaju sistem naplate, nemaju radne odnose uređene po kolektivnom ugovoru. Čak i aktuelni direktor Emir Dobrača je priznao da nije zatekao pregledanu i spremnu zimsku flotu, da nisu nabavljeni dijelovi, da nisu pokrenuti postupci naplate potraživanja i da su radni odnosi u firmi bili ozbiljno narušeni. To nije prirodna katastrofa – to je upravljački kolaps.

Niko ne osjeća posljedice

A u isto vrijeme, sistem je dizajniran tako da niko ko njime upravlja ne osjeća posljedice. Direktor „Rada“ ima osnovnu plaću više od 4.500 KM. Preduzeće je u gubitku, ali uprava nije. U „Radu“, kao i u ostatku komunalnog sektora, loš rezultat ne znači smjenu i odgovornost, nego novu šansu i novo opravdanje.

Snijeg je samo razotkrio ono što se godinama gradi: KJKP „Rad“ je pretvoren u partijski plijen u kojem premijer ne zna ni tačan broj radnika ni šta ko radi. Umjesto da bude tehnička služba koja čisti grad, održava puteve i reaguje na krize, postao je prostor za kadrovsko zbrinjavanje, unutarstranačke borbe i rotaciju podobnih ljudi. Radnici su ostavljeni bez opreme, a građani bez usluge.Kolaps grada koji je uslijedio od prvog većeg snijega samo je srušio i posljednje iluzije da živimo u iole funkcionalnom sistemu

Facebook komentari