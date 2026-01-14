Radnici u pravosuđu TK ostali bez plate: Sutra novi protest

Štrajk je bio unaprijed najavljen, a tokom njegovog trajanja svi hitni predmeti su uredno rađeni, dok su prijem i otprema pošte kontinuirano obavljani, naglašeno je.

Kako je rečeno, plate su isplaćene budžetskim korisnicima, a oni koji su okupljeni u ovaj sindikat i u štrajku 45 dana, nisu dobili platu za dane koje su u štrajku, iako su bili na poslu, naveli su iz Sindikata.

“Dobili smo topli obrok i prevoz. Iako smo na poslu bili, za dane kod kojih je napisano u šihtarici da smo u štrajku, nismo dobili isplatu. Tek sada nam je inat proradio da se borimo za svoja prava protiv sistema koji nas gazi, a kojeg smo mi štitili. Mi samo tražimo razgovor”, još jednom je poručio Nedžad Vrbić, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa TK.

Podsjećamo, pomenuti sindikat je već 45 dana u štrajku, a na taj koraku su se odlučili tražeći veće plate, a potom je nezadovoljstvo eskaliralo kada je u njihovo ime, sporazum o povećanju, s Vladom TK, potpisao sindikat sa federalnog nivoa,pišu Vijesti

S druge strane, Vlada TK je ponovila svoj stav da ne priznaje sindikat kao legitiman i reprezentativan te da neće s njim pregovarati o radnim pravima.

“Vlada Tuzlanskog kantona je nedavno, krajem prošle kalendarske godine okončala socijalni dijalog za reprezentativnim Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH, koji je rezultirao potpisivanjem sporazuma i aneksa kojima se utvrđuje osnovica za obračun plaće, najniža plaća, te iznosi toplog obroka i regresa za uposlenike u sektorima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, policije, državne službe, pravosuđa i kulture u Tuzlanskom kantonu za 2026. godinu. Ovim sporazumima je državnim službenicima i namještenicima, uključujući i zaposlene u pravosudnim institucijama u TK, povećana plata za 7% od 1. januara i dodatnih 3% od 1. septembra 2026. godine”, rečeno je iz Vlade TK koja je zatražila i zabranu štrajka.

Facebook komentari