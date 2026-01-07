Na aerodromu u Sarajevu pronađena mačka koja se izgubila prije više od dvije sedmice: Priča sa sretnim krajem

“Zahvaljujući pažnji i humanosti naših uposlenika sektora sigurnosti, maca je uočena u auli terminala, gdje ju je jedan od njih uspio uhvatiti. Odmah je zbrinuta, nahranjena i pregledana, a ono što je najvažnije – u dobrom je stanju”, napisali su.

Dodali su da je ova priča divan podsjetnik da među nama uvijek ima ljudi velikog srca, a maloj putnici bez karte poželjeli su sretan i zaslužen povratak kući.

Kako su ranije naveli iz Međunarodnog aerodroma u Sarajevo, putnica je prilikom sigurnosne provjere željela proći kroz detektor metala bez vađenja mačke iz transportnog boksa.

Nakon što joj je rečeno da to ipak mora uraditi, izvadila je mačku iz transportnog boksa, a životinja se prepala i pobjegla.

