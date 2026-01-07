Vijesti

Na aerodromu u Sarajevu pronađena mačka koja se izgubila prije više od dvije sedmice: Priča sa sretnim krajem

Objavljeno prije 1 sat

Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo su podijelili sretnu vijest da je nakon više od dvije sedmice pronađena mačka koja je ovdje pobjegla i izgubila se.

“Zahvaljujući pažnji i humanosti naših uposlenika sektora sigurnosti, maca je uočena u auli terminala, gdje ju je jedan od njih uspio uhvatiti. Odmah je zbrinuta, nahranjena i pregledana, a ono što je najvažnije – u dobrom je stanju”, napisali su.

Dodali su da je ova priča divan podsjetnik da među nama uvijek ima ljudi velikog srca, a maloj putnici bez karte poželjeli su sretan i zaslužen povratak kući.

Kako su ranije naveli iz Međunarodnog aerodroma u Sarajevo, putnica je prilikom sigurnosne provjere željela proći kroz detektor metala bez vađenja mačke iz transportnog boksa.

Nakon što joj je rečeno da to ipak mora uraditi, izvadila je mačku iz transportnog boksa, a životinja se prepala i pobjegla.


