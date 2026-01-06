Oko 15.000 potrošača bez struje: Naredna 24 sata kritična

Kako je objavljeno iz Elektroprivrede Bone i Hercegovine, bez električne energije je trenutno oko 15 hiljada potrošača, najvećim dijelom na području Zeničko-dobojskog kantona gdje je bez snabdijevanja njih 6600 i oko 3500 u Tuzlanskom. Prekidi u snabdijevanju su i u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo. Prioritet u obezbjeđenju stabilnog snabdijevanja su institucije i objekti od posebnog značaja, bolnice, domovi zdravlja i dr.

Otklanjanje većine aktuelnih kvarova se očekuje do večernjih sati, međutim, nepredvidivost situacije dovodi do toga da se zbog pojave novih kvarova broj kupaca bez električne energije konstantno mijenja. Otežavajuću okolnost za saniranje i dalje predstavljaju nepristupačnost terena zbog visokih nanosa snijega i obrušenih stabala posebno u ruralnim područjima.

Najava novih snježnih padavina, pojava podzemnih voda i klizišta koji mogu dovesti do ugrožavanja objekata Elektroprivrede BiH i posljedično do mogućih preventivnih isključenja objekata s napona, predstavljaju novu opasnost za očuvanje stabilnosti sistema.

Intenzivnije snježne padavine prognozirane za naredna 24 sata, mogu izazvati nove probleme u snabdijevanju posebno na području Unsko-sanskog kantona, zatim u Konjicu, Jablanici, Busovači, Kiseljaku, Fojnici i Bugojnu,pišu Vijesti

Zahvaljujući praćenju prognoza meteoroloških prilika i njihog razvoja, timovi Elektroprivrede BiH prevetivno djeluju kako bi ugroženost sistema sveli na najmanju moguću mjeru. Na terenu su besprekidno svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti kompanije, koji ulažu maksimalne napore na saniranju oštećenja na mreži i objektima te obezbjedili uredno snabdijevanje.

