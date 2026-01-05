Đani Salčin novi fudbaler Rođenih

Danas je u Press Room-u stadiona “Rođeni” potpisan ugovor koji će ovog polivalentnog fudbalera za Rođene vezati u trajanju od dvije godine sa mogućnošću produženja na još godinu dana (2+1).

Đani Salčin rođen je 19.03.2000. godine u Mostaru. Ponikao je u Fudbalskom klubu Velež za kojeg je nastupao u omladinskim selekcijama sve do ljeta 2014. godine kada odlazi u FK Sarajevo, gdje potpisuje i svoj prvi profesionalni ugovor.U sezoni 2021/2022 kao posuđeni igrač Sarajeva dolazi u redove Rođenih, a u Crvenom dresu odigrao je 28 mečeva, uz bilans od 2 gola i 4 asistencije. Pored Sarajeva i Veleža nastupao je i za Rudar iz Prijedora i ekipu GOŠK-a iz Gabele odakle dolazi u redove našeg tima. Vrijedi istaći sjajne mečeve Đanija u prvom dijelu sezone u redovima GOŠK-a, za koji je odigrao 13 utakmica postigavši 8 golova uz 4 asistencije”, istakli su iz kluba i dodali:

“Pored osvojenih trofeja Salčina u akademiji FK Sarajevo, izdvojit ćemo dva naslova prvaka BiH sa prvom ekipom Sarajeva, te dva osvojena Kupa BiH sa Bordo timom, kao i osvojen Kup BiH sa svojim Veležom 2022 godine. Nastupao je za sve omladinske selekcije Bosne i Hercegovine, od U-15 do U-21. Ukupno je za sve selekcije odigrao 37 utakmica za naš nacionalni tim postigavši jedan gol. Povratkom Đanija Salčina u Crveni dres, naš tim ne dobija samo kvalitetnog fudbalera, već i igrača koji dobro poznaje šta znači nositi dres Rođenih. Njegov povratak među svoje predstavlja dodatnu snagu i emociju za tim Rođenih. Đaniju želimo srdačnu dobrodošlicu kući, puno zdravlja, sreće i uspješnih nastupa u dresu našeg tima,pišu Vijesti

