Važno upozorenje: Moguće bujice i klizišta u slivu Neretve

Federalni hidrometeorološki zavod i Federalna uprava civilne zaštite redovno i pravovremeno obavještavaju javnost o svim raspoloživim informacijama, uz odgovarajuće upute i preporuke za građane.

Federalni hidrometeorološki zavod je danas izdao Obavijest o mogućim poplavama bujicama i klizištima koje se odnose na sliv Jadranskog mora. U obavijesti se navodi da, usljed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima na cijelom slivnom području Jadranskog mora, a posebno na slivu Trebižata, kao i na ostalim pritokama rijeke Neretve, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja vodotoka iz korita.Također, prema najnovijim rezultatima Evropskog sistema za upozoravanje na poplave (EFAS), kao posljedica obilnih padavina i dodatnog topljenja snijega, postoji mogućnost izlijevanja rijeke Neretve i njenih pritoka na gornjem i srednjem toku, naročito pritoka na području Jablaničkog jezera.

Podsjećamo da su informacije o vremenskoj prognozi i prognozama padavina, koje se koriste za potrebe Federalnog plana odbrane od poplava, dostupne na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda na www.fop.fhmzbih.gov.ba.

Federalna uprava civilne zaštite redovno informiše javnost o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine, a na realnu opasnost od posljedica djelovanja najavljenih kišnih oborina na području Federacije Bosne i Hercegovine upozorili su u svom saopštenju 3. januara 2026. godine.

U ”Upozorenju i preporukama za provođenje mjera zaštite i spašavanja usljed najavljenih ekstremnih velikih padavina” koje je Federalna uprava civilne zaštite objavila danas, 5. januara 2026. godine, ova institucija i dalje preporučuje svim nadležnim organima civilne zaštite nižih nivoa vlasti, javnim preduzećima, službama i institucijama da poduzimaju slijedeće mjere:1. Stavljanje svih raspoloživih snaga i sredstava civilne zaštite u stanje povećane pripravnosti, uključujući profesionalne jedinice kao i druge službe zaštite i spašavanja;

2. Provođenje preventivnih mjera s ciljem zaštite ljudi, stambenih i drugih objekata, infrastrukture i materijalnih dobara, u skladu sa planovima zaštite i spašavanja;

3. Pojačan nadzor vodotoka, nasipa, kritičnih tačaka i područja sklonih poplavama i klizištima, te pravovremeno informisanje nadležnih službi i stanovništva;

4. Pripremu mehanizacije, opreme i ljudstva za eventualno hitno djelovanje i intervencije;

5. Kontinuiranu komunikaciju i koordinaciju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i međusobnu razmjenu informacija.

Posebno su izdali preporuke za JP Ceste Federacije BiH i agencije za vodna područja slivova rijeke Save i Jadranskog mora,pišu Vijesti

Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i institucije pozivaju građane da redovno prate zvanične izvještaje i obavijesti nadležnih službi, posebno Federalnog hidrometeorološkog zavoda https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/index.php i Federalne uprave civilne zaštite https://www.fucz.gov.ba, te da postupaju u skladu s izdatim preporukama.

Facebook komentari