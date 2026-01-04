Pet horoskopskih znakova čekaju velike promjene u januaru

Januar 2026. donosi val promjena i uzbudljive nove energije za pet horoskopskih znakova, a sve zahvaljujući povratku Saturna u Ovna. Dok kardinalni znakovi ubiru plodove tranzita kroz Jarca, pun Mjesec u Raku 3. siječnja potiče nas na razvoj emocionalne inteligencije.

U drugoj polovici mjeseca fokus se seli na Vodenjaka, u kojeg redom ulaze Venera (17. siječnja), Sunce (19. siječnja), Merkur (20. siječnja) i Mars (23. siječnja), što će potaknuti duboke transformacije i jačanje društvenih veza. U nastavku predstavljamo znakove koji će ovog mjeseca doživjeti snažne promjene koje će im pomoći da povjeruju u svoj potencijal i ulože u svoje snove, piše Your Tango.

Jarac

Vaši odnosi nastavljaju cvjetati zahvaljujući Jupiteru u kući partnerstva. Današnji pun Mjesec ističe vaše izvanredne komunikacijske vještine – sada nije vrijeme da zadržavate stvari za sebe, već da se izrazite i postignete dogovor. Suradnja s drugima postaje ključna, a ulazak Merkura u vaš znak početkom mjeseca potiče vas na pronalaženje ravnoteže i prihvaćanje novih ideja.

Ovog mjeseca s lakoćom izražavate svoje briljantne ideje, što vas priprema za preuzimanje voditeljskih uloga kada Saturn za nekoliko mjeseci ponovno uđe u Ovna. Sezona Vodenjaka koja slijedi podsjetit će vas na važnost prijatelja i društvenih veza, otvarajući vrata za postavljanje novih ciljeva za idućih šest mjeseci.

Dok je Mars još u vašem znaku, izbjegavajte sukobe i budite strpljivi. Siječanj testira vaše vještine i priprema vas za novo poglavlje, a opozicija Jupitera jača vaše samopouzdanje i motivira vas da radite još više na putu do uspjeha.

Vodenjak

Početak godine idealan je za jačanje temelja i pripremu za ulazak Jupitera u Lava kasnije tijekom godine. Iako je potrošnja primamljiva, siječanj vas motivira da budete snalažljivi te da s praktične strane promotrite svoje troškove i ciljeve. Sezona Jarca pomaže vam da ostanete prizemljeni, a kada Merkur uđe u vaš znak 20. siječnja, briljantne ideje dolazit će s lakoćom.

Druga polovica mjeseca u potpunosti je vaša. Ulaskom Venere (17. siječnja) i Sunca (19. siječnja) u vaš znak, energija odnosa postaje izuzetno snažna. Fokusirani ste na partnera kakvog želite privući, a u postojećim vezama ovo je vrijeme za iskazivanje ljubavi i postizanje kompromisa. Siječanj vam pokazuje kako se otvoriti ljubavi pa su moguća i pomirenja dok s optimizmom pozdravljate romantiku u svom životu.

Ovan

S ulaskom Merkura u Jarca 1. siječnja, početak godine za vas je u znaku marljivosti i fokusa na budućnost, posebno na profesionalnom i akademskom planu. Koncentrirajte se na velike ciljeve i ne dopustite da vas unutarnji kritičar uspori. Mladi Mjesec u Jarcu 18. siječnja podsjetit će vas da se Saturn uskoro vraća u vaš znak, što će dodatno potaknuti vašu produktivnost. Uživajte u timskom radu i budite podrška drugima, a reorganizacija rutine pomoći će vam da ostanete korak ispred svih.

S druge strane, današnji pun Mjesec u Raku i ulazak Venere u Vodenjaka 17. siječnja stvaraju idealno vrijeme za promjene u domu i stvaranje ugodnog okruženja. Posvetite se udobnosti, opuštanju i okružite se ljudima koje volite. Tranziti Venere i Marsa kroz Vodenjaka potaknut će vas da naporno radite na financijskim ciljevima, ali i da se povežete s ljudima s kojima dijelite iste vrijednosti.

Rak

Glavna lekcija koju učite u siječnju jest da ne smijete umanjivati vlastitu vrijednost ni za koga. Godina 2026. nastavlja vam pokazivati da ste vi zvijezda, a Jupiter u vašem znaku i dalje vam otvara vrata, širi društvene krugove i pomaže u ostvarenju snova. Današnji pun Mjesec u vašem znaku omogućuje vam da se povežete s ljudima koji su ozbiljni u namjeri da s vama grade budućnost, bilo na ljubavnom ili poslovnom planu.

Početkom mjeseca Mars u Jarcu stavlja u fokus vaše želje vezane za odnose i karijeru. Mladi Mjesec u Jarcu 18. siječnja donosi nove ciljeve, dok vam energija Saturna pomaže da se usredotočite na ono što je uistinu važno. Kasnije, Venera i Sunce u Vodenjaku otkrit će vam skrivena blaga koja nosite u sebi. Prošlost prestaje biti prepreka; umjesto toga, pronalazite snagu u svojim iskustvima. S ulaskom Marsa u Vodenjaka, naučit ćete kako izaći iz svoje ljušture, osnažiti se i postati hrabriji.

Vaga

Iako sezona Jarca može donijeti pokoji izazov, Jupiterov pozitivan utjecaj na vaš znak i dalje je snažan. Već danas, s punim Mjesecom u Raku, dobivate profesionalne alate potrebne da preuzmete inicijativu na poslu, a vaš naporan rad mogao bi biti primijećen u akademskim ili drugim krugovima. Mladi Mjesec u Jarcu 18. siječnja donosi osjećaj sigurnosti, a kako se energija Saturna aktivira u dnu vaše astrološke karte, naglasak je na iscjeljenju i otpuštanju prošlosti.

Sada je vrijeme da popravite odnose s prijateljima i obitelji te da pokažete suosjećanje, strpljenje i empatiju. Ulazak Venere u Vodenjaka 17. siječnja poboljšava odnos koji imate sami sa sobom, a dolazak Sunca u isti znak 20. siječnja omogućuje vam da radite na svojim talentima. Pripremite se za upoznavanje novih ljudi i puno zabave kada Mars uđe u Vodenjaka 23. siječnja – njegova energija gurnut će vas u centar pažnje i potaknuti da zablistate, piše index.

