Ponovljeni izbori u RS-u 8. februara, pravo glasa ima 85 hiljada građana

Za sprovođenje ponovljenih prijevremenih izbora trebalo bi da bude obezbijeđeno 600.000 KM iz budžeta institucija BiH, pišu Nezavisne.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Član CIK-a Željko Bakalar rekao je na sjednici da je primljen zahtjev jedne političke partije za korištenje novih izbornih tehnologija na ponovljenim izborima, ali da se one neće moći koristiti.

CIK je, podsjetimo, 24. decembra donio odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

CIK BiH najviše nepravilnosti utvrdio je u Zvorniku, gdje će izbori biti ponovljeni na čak 53 biračka mjesta, a pravo glasa će imati 35.533 birača.

Slijedi Doboj, gdje je sporno 31 biračko mjesto, a kada bi izlaznost bila maksimalna, na birališta bi izašlo 17.764 građana. Više od 17.000 birača sa pravom glasa moglo bi na birališta i u Laktašima, s obzirom na to da je CIK poništio izbore na 24 biračka mjesta.

Četvrta lokalna zajednica koja se izdvaja je Bratunac, u kojem su izbori poništeni na 13 biračkih mjesta, gdje pravo glasa ima 6.563 građana.

U Prijedoru će 1.460 birača imati pravo glasa na dva biračka mjesta. Sporno je i u Milićima, a 959 građana imaće mogućnost da ponovo izađe na dva biračka mjesta.

Po jedno biračko mjesto je sporno u Rudom (988 glasača), Ugljeviku (936), Osmacima (671), Banjaluci (535), Vlasenici (464), Nevesinju (337), Loparama (259), Gacku (230), Stanarima (220), Brčkom (217) i Bileći, gdje će 81 birač potencijalno ponovo na glasanje.

Novonastala situacija zbog odluka CIK BiH otvara potpuno drugačiju sliku na rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Naime, Siniša Karan, kandidat SNSD-a za predsjednika, prije odluke CIK-a imao je 9.577 glasova prednosti u odnosu na Branka Blanušu iz SDS-a. Ali, ako se izbrišu rezultati sa 136 biračkih mjesta, situacija se preokreće u korist Blanuše.

Vladajuća koalicija na čelu sa SNSD-om, podsjetimo, najavila je krivične prijave protiv članova CIK BiH.

“Ne mogu da vjerujem da su Srbi lopovi samo na 136 mjesta, a da na drugima u kojima su glasali za druge kandidate to nisu. Nevjerovatno je da je CIK ukinuo glasačka mjesta, a da nije ni izvršeno kontrolno brojanje na tih 136 biračkih mjesta. Koga oni prave budalom? Samo na tri mjesta u čitavoj Republici Srpskoj bilo je primjedaba na izborni dan. Idu prijave protiv članova CIK BiH”, rekao je ranije Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Kako je navedeno iz CIK-a BiH, odluka je donesena po osnovu prigovora i utvrđenih nepravilnosti. Navedeno je i da su utvrđene manipulacije i nepravilnosti, između ostalog, oduzimanje i dodavanje glasova kandidatima,pišu Vijesti

“Na ovim prijevremenim izborima registrovane su brojne nepravilnosti. Da bi se zaštito integritet izbornog procesa, potrebno je poništiti izbore”, rekli su tada u CIK-u.

U Republici Srpskoj su 23. novembra 2025. održani prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske. Prethodno je CIK oduzeo mandat predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku pošto je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.

