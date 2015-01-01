Južni dio grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.Najmanje jedan stub dima viđen je u glavnom gradu Venecuele.Eksplozije su se dogodile u trenutku pojačanih tenzija, nakon što je američki predsjednik Donald Trump, koji je rasporedio pomorsku borbenu grupu u Karipskom moru, otvorio mogućnost kopnenih udara na Venecuelu,pišu Vijesti
Najmanje sedam eksplozija potreslo glavni grad Venecuele
Najmanje sedam eksplozija i zvukovi niskoletećih aviona čuli su se oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu.