Najmanje sedam eksplozija potreslo glavni grad Venecuele

Južni dio grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.Najmanje jedan stub dima viđen je u glavnom gradu Venecuele.Eksplozije su se dogodile u trenutku pojačanih tenzija, nakon što je američki predsjednik Donald Trump, koji je rasporedio pomorsku borbenu grupu u Karipskom moru, otvorio mogućnost kopnenih udara na Venecuelu,pišu Vijesti

Facebook komentari