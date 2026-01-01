Propalestinski marš okupio preko pola miliona ljudi, na mostu Galata u Istanbulu

Ljudi su se počeli okupljati rano u četvrtak, na Novu godinu, na mostu Galata u Istanbulu u Turskoj na maršu podrške Palestini, organiziranom pod okriljem Saveza za humanost i Platforme nacionalne volje.Obilježavajući rano jutro prvog dana u godini, demonstranti su se okupili uz učešće oko 400 organizacija civilnog društva pod sloganom “Nećemo se skrivati, nećemo šutjeti, nećemo zaboraviti Palestinu”, zahtijevajući okončanje genocida u Palestini.

Uoči događaja, građani su se okupili prije jutarnje molitve u nekoliko glavnih džamija širom Istanbula, uključujući Veliku džamiju Aja Sofija, Sultanahmet, Fatih, Sulejmaniye i Novu džamiju Eminonu.

Mnogi učesnici su viđeni kako drže turske i palestinske zastave dok su se okupljali u dvorištima džamija kako bi pokazali solidarnost s Palestinom.

Visok odaziv

Uprkos hladnom vremenu, odziv je bio visok. Poduzete su opsežne sigurnosne mjere, posebno na Trgu Sultanahmet, gdje su učesnicima ponuđena i topla osvježenja.

Nakon jutarnje molitve, demonstranti su pješice krenuli prema mostu Galata, a pridružilo im se nekoliko ministara, visokih zvaničnika i ličnosti navedenih u službenom protokolu.

Događaj je počeo u 8:30 sati po lokalnom vremenu (05:30 GMT) na mostu Galata.

Veliki transparent s likom “Hanzale”, ikonične figure koju je stvorio pokojni palestinski karikaturista Naji al-Ali, a koja je blisko povezana s palestinskim ciljem, bio je obješen na zgradi iza glavne platforme za novinare,piše N1

Program je uključivao izvedbe djela međunarodno poznatih umjetnika i muzičara, uključujući libanonsko-švedskog pjevača Mahera Zaina, turskog umjetnika Esata Kabaklija i bend Grup Yuruyus.

U srijedu je zajednička platforma grupa civilnog društva održala konferenciju za novinare u sjedištu Turske omladinske fondacije (TUGVA).

Podrška sportista

Tokom brifinga, predsjednici turskih sportskih klubova Besiktas, Galatasaray i Trabzonspor, zajedno s članom uprave Fenerbahcea Ertanom Torunogullarıjem, javno su izrazili svoju podršku maršu.

Nekoliko drugih sportskih klubova također je uputilo pozive kojima se ohrabruje učešće u maršu.

Govoreći na konferenciji za novinare, Bilal Erdoan, predsjedavajući Upravnog odbora Fondacije Ilim Jajma i član Visokog savjetodavnog odbora TUGVA-e, rekao je da je “više od 70.000 civila i najmanje 20.000 djece ubijeno u genocidu u Gazi od oktobra 2023. godine”.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 414 ljudi je ubijeno, a više od 1.100 je povrijeđeno od sporazuma o prekidu vatre od 10. oktobra kojim je zaustavljen dvogodišnji izraelski rat.

