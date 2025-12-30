Učenici u Laktašima masovno gube svijest, građani traže istragu

Izjava gradonačelnika i škole da “sigurno nije problem školski objekat” izazvala je kritike, jer nema nezavisnih mjerenja kvaliteta vazduha, ventilacije ili moguće prisutnosti opasnih isparavanja. Struka ističe da uzroke treba utvrditi na osnovu analiza i dokaza, a ne političkih tvrdnji.

“Restart Srpska” upozorava da se odgovornost ne može prebacivati na učenike i njihove porodice te poziva nadležne organe da hitno izvrše nezavisnu provjeru škole. Aktivisti naglašavaju da djeca ne bi smjela ići u školu dok se uzrok nesvjestica ne utvrdi i ne ukloni, kako bi se osigurali sigurni uvjeti za nastavu,pišu Vijestili>Ukoliko se kontrola i javno izvještavanje ne sprovedu, Restart planira organizirati konferenciju za medije kako bi građani bili informisani o svim saznanjima i rizicima.

