Detalji dočeka Nove godine u Sarajevu: Program počinje u 19:30 sati

Grad Sarajevo i tehnički organizatori finaliziraju posljednje pripreme za Javni doček Nove 2026. godine u Sarajevu, koji će se održati na lokalitetu iza Sarajevo City Centra.Privremena obustava saobraćaja na saobraćajnicama Kotromanića, Kalmija Baruha, dr. Safeta Mujića, Servisna saobraćajnica oko SCC, Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića, Vilsonovo šetalište, biće na snazi u periodu od 14:30 sati dana 31.12.2025. do 06:00 sati dana 01.01.2026. godine.

Na saobraćajnicama Franje Račkog i dr. Safeta Mujića dozvoljava se dvosmjerni saobraćaj, naročito u dijelu usmjeravanja vozila prema ulici Zmaja od Bosne,pišu Vijesti

S obzirom na lokaciju ovogodišnjeg dočeka, neće biti obustave gradskog prijevoza.

Pozivaju se posjetioci da koriste javni gradski prijevoz, a oni koji u Sarajevo dolaze vlastitim vozilima da ista ostave u široj zoni grada, te do koncertnog prostora dođu kombinacijom javnog prijevoza i pješačenja.

Program Javnog dočeka Nove 2026. godine počinje u 19:30 sati prijenosom audio-vizuelnog signala novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije iz Narodnog pozorišta Sarajevo, koji će biti prikazivan na LED ekranima postavljenim na Pozorišnom trgu Susan Sontag, kao i na LED ekranima na lokalitetu održavanja Javnog dočeka Nove 2026. godine.

Centralni program Javnog dočeka Nove 2026. godine počinje u 21:00 sati nastupom grupe Divanhana, nakon čega slijede nastupi Dženana Lončarevića i Jelene Rozge.

