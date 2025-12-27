Diploma Nikoline Šljivić izdata u nedjelju, a potpisao je profesor optužen za trgovinu diplomama

Međutim, njena transparentnost neće otkloniti sumnje u kvalitet njenog formalnog obrazovanja. Naprotiv.

Naime, pored toga što je mnogima za oko zapao datum izdavanja diplome, a to je nedjelja, 27. januar 2019. godine, zanimljivo je i da je taj dokument potpisao čovjek koji je priznao da je trgovao diplomama u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o profesoru Vladimiru Stojanoviću koji je ove godine sklopio sporazum sa Tužilaštvom BiH o priznanju krivice za trgovinu falsifikovanim diplomama.

Sporazum je Sud BiH kasnije odbacio pa mu se, zajedno sa još nekoliko optuženih i dalje sudi.

On je bio dio grupe koja je razotkrivena u akciji “Klaster” a koja je optužena da je prodala oko 50 diploma koje su se plaćale i do 10.000 KM i na osnovu kojih su nezakonito zaradili 370.000 KM.

Stojanović je kao dekan Poslovnog i pravnog fakulteta koji je tada radio u sklopu univerziteta “Union-Nikola Tesla” potpisao diplomu Nikoline Šljivić,piše N1

Danas je, kao profesor angažovan na Univerzitetu “MB” u Beogradu, bar se tako navodi na sajtu, a koji je sljednik Univerziteta “Union-Nikola Tesla”.

Pored ovog angažmana profesor Stojanović je bio i v.d. rektora na Univerzitetu modernih nauka „CKM“ Mostar i direktor na Visokoj školi „Union“ Mostar.

“CKM” je svoj naziv kasnije primijenio u “Victoria International University” Mostar, a presudom iz oktobra ove godine kao pravno lice je kažnjeno sa 370.000 maraka zbog nezakonite trgovine, zloupotrebe službenog položanja i falsifikovanja dokumentacije.

Stojanović je optužen da je izdavao diplome studentima koji nisu dolazili na fakultet i polagali ispite. Jedina obaveza im je bilo da plate školarinu.

Inače, pored svih kontroverzi sa kojima se zbog obrazovanja suočava Nikolina Šljivić, ona je postala i predmet interesovanja Centralne izborne komisije BiH. Naime, CIK je pokrenula i postupak provjere da li je Šljivić u sukobu interesa, odnosno da li su njene funkcije zamjenice direktora i poslanice u NSRS-u nespojive prema Izbornom zakonu BiH.

Šljivićeva inače tvrdi da se protiv nje vodi kampanja koja nema veze ni sa profesionalnim, ni sa osnovnim ljudskim dostojanstvom, navodi Capital.

