Diploma Nikoline Šljivić izdata u nedjelju, a potpisao je profesor optužen za trgovinu diplomama

Objavljeno prije 1 sat

Poslanik Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić objavila je juče svoju pravničku diplomu kako bi svima obznanila gdje je stekla zvanje preko kojeg je, uz pomoć stranke, došla do pozicije v.d. zamjenika dirketora u Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP).

Međutim, njena transparentnost neće otkloniti sumnje u kvalitet njenog formalnog obrazovanja. Naprotiv.

Naime, pored toga što je mnogima za oko zapao datum izdavanja diplome, a to je nedjelja, 27. januar 2019. godine, zanimljivo je i da je taj dokument potpisao čovjek koji je priznao da je trgovao diplomama u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o profesoru Vladimiru Stojanoviću koji je ove godine sklopio sporazum sa Tužilaštvom BiH o priznanju krivice za trgovinu falsifikovanim diplomama.

Sporazum je Sud BiH kasnije odbacio pa mu se, zajedno sa još nekoliko optuženih i dalje sudi.

On je bio dio grupe koja je razotkrivena u akciji “Klaster” a koja je optužena da je prodala oko 50 diploma koje su se plaćale i do 10.000 KM i na osnovu kojih su nezakonito zaradili 370.000 KM.

Stojanović je kao dekan Poslovnog i pravnog fakulteta koji je tada radio u sklopu univerziteta “Union-Nikola Tesla” potpisao diplomu Nikoline Šljivić,piše N1

Danas je, kao profesor angažovan na Univerzitetu “MB” u Beogradu, bar se tako navodi na sajtu, a koji je sljednik Univerziteta “Union-Nikola Tesla”.

Pored ovog angažmana profesor Stojanović je bio i v.d. rektora na Univerzitetu modernih nauka „CKM“ Mostar i direktor na Visokoj školi „Union“ Mostar.

“CKM” je svoj naziv kasnije primijenio u “Victoria International University” Mostar, a presudom iz oktobra ove godine kao pravno lice je kažnjeno sa 370.000 maraka zbog nezakonite trgovine, zloupotrebe službenog položanja i falsifikovanja dokumentacije.

Stojanović je optužen da je izdavao diplome studentima koji nisu dolazili na fakultet i polagali ispite. Jedina obaveza im je bilo da plate školarinu.

Inače, pored svih kontroverzi sa kojima se zbog obrazovanja suočava Nikolina Šljivić, ona je postala i predmet interesovanja Centralne izborne komisije BiH. Naime, CIK je pokrenula i postupak provjere da li je Šljivić u sukobu interesa, odnosno da li su njene funkcije zamjenice direktora i poslanice u NSRS-u nespojive prema Izbornom zakonu BiH.

Šljivićeva inače tvrdi da se protiv nje vodi kampanja koja nema veze ni sa profesionalnim, ni sa osnovnim ljudskim dostojanstvom, navodi Capital.


