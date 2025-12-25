Ovaj sok čudesno obnavlja pluća pušača

Iako ne postoji čarobni napitak koji briše sve posljedice, određene namirnice dokazano pomažu u obnavljanju disajnog sistema i jačanju kapaciteta pluća.

Sok od mrkve i đumbira

Jedan od najboljih prirodnih saveznika su sokovi bogati antioksidansima, a posebno se ističe sok od mrkve i đumbira. Mrkva obiluje beta-karotenom i vitaminom A, koji potpomažu regeneraciju sluznice disajnih puteva.

Đumbir pak djeluje protuupalno i pomaže u izbacivanju sluzi. Često se u ovakve sokove dodaje i limun zbog visokog udjela vitamina C, koji jača imunitet i olakšava borbu protiv toksina.

Poboljšava rad pluća

Redovna konzumacija ovakvog domaćeg soka može pomoći bivšim i sadašnjim pušačima da poboljšaju rad pluća i osjećaju se lakše.

Naravno, najbolja odluka za zdravlje uvijek je prestanak pušenja, ali uz pravilnu prehranu i prirodne napitke pluća se mogu postupno oporavljati.

Facebook komentari