Snijeg pokrio dijelove BiH, u Hrvatskoj izazvao saobraćajni kolaps: Nova promjena vremena za vikend

Zablijelili su se dijelovi Krajine, Banja Luka, Bjelašnica, Jahorina, Vlašić…

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas, 23. decembra, je u 13 sati izmjerena temperatura od minus dva stepena u Bihaću, Prijedoru i Sanskom Mostu, dok je u Banjoj Luci, Bugojnu, Jajcu i na Sokocu izmjereno dva stepena. Tokom dana je najtoplije bilo u Trebinju gdje je izmjerena temperatura od 10 stepeni.

Na jugu i jugozapadu se sutra očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a u ostatku zemlje će biti pretežno oblačno. Osim sutrašnjeg dana, u BiH se očekuje pet dana bez padavina.

U petak i subotu se očeuje sunčano vrijeme na jugu i zapadu, a u ostatku će biti umjereno do pretežno oblačno.

U Hrvatskoj je snijeg danas, 23. decembra, izazvao ogromne probleme u saobraćaju pa su neki ostali zaglavljeni, naročito oni koji su vozili bez zimske opreme.

Hrvatski autoklub je izdao upozorenje za vozače zbog vanrednih vremenskih prilika:

“Snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru, ali i ponegdje u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na snazi su zimski uvjeti i zabrane prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije.U priobalju puše olujna bura. Niske temperature uzrokuju poledicu, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti dok su na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju mogući odroni.

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme”, napisali su iz HAK-a,piše Radiosarajevo

