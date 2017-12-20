Dženan Lončarević, Jelena Rozga i Divanhana na dočeku Nove godine u Sarajevu

Jedan od najboljih vokala, sinonim za sjajnu zabavu i uvijek rado viđen gost u Sarajevu Dženan Lončarević nastupit će prvi put na javnom dočeku Nove 2026. godine. S Jelenom Rozgom i bendom Divanhana Sarajlijama, Bosancima i Hercegovcima te svim gostima koji pristižu iz cijelog regiona, ali i svijeta priredit će sjajnu zabavu i svojim repertoarom podići temperaturu na trgu iza SCC-a.Jako mi je drago što ću ove godine sa Sarajlijama pored Jelene Rozge i Divanhane ja biti dio muzičke magije koja će se desiti u Sarajevu i što ćemo zajedno dočekati 2026. godinu. Repertoar će se ovog puta razlikovati od onih ustaljenih koncertnih, što se mene tiče. Osluškivat ćemo publiku, a znamo šta publika voli, tako da će biti pjesama koje nisu moje. Bit će tu svega tako da će repertoar koji pripremamo sigurno podići energiju na veći nivo. Moje obećanje svima koji će doći je da ih čeka jako dobar provod“, kazao je Lončarević, koji je zaista već godinama miljenik sarajevske publike upravo zbog sjajnog odnosa prema njoj te raznolikog repertoara koji uvijek dovede atmosferu do usijanja,piše N1

Organizatori javnog dočeka pripremili su muzičko putovanje kroz različite pravce uz izvođače koji osvajaju srca svih generacija.

