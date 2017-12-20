Nakon poništavanja izbora na 136 biračkih mjesta Blanuša ima prednost od 6.245 glasova: Može li ostvariti pobjedu?

Centralna izborna komisija BiH donijela je danas odluku o ponavljanju izbora za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta.Na nju postoji mogućnost žalbe Sudu BiH, a ukoliko ona postane pravosnažna, u novu utrku se ide s potpuno drugačijim rezultatima,piše Avaz

Kako se moglo čuti na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH, na ovim biračkim mjestima prednost u korist Karana je iznosila nevjerovatnih 15.822 glasa.Prema utvrđenim rezultatima izbora Siniša Karan je imao prednost od 9.577 glasova prednosti.

To u praksi znači da će Blanuša u novu borbu ući s 6.245 glasova.

Nema dileme da su Laktaši, Zvornik i Doboj, gdje se nalazi najvećih broj biračka mjesta na kojima će se ponoviti izbori, zapravo mjesta gdje SNSD ima veću podršku birača, ali da li će prednost od 6.245 glasova biti dovoljna, ostaje nam da se vidi.

Facebook komentari