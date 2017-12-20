Žestoka reakcija Dodika na odluku CIK-a: Ponizili su RS, mora im se stati na put, Bjelica-Prutina je advokat SDS-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik žestoko je reagirao na odluku Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore na 136 biračkih mjesta u 17 općina na kojima su utvrđene nepravilnosti. Centralna izborna komisija je odavno prestala da bude organ za sprovođenje izbora i postala je politički subjekt učesnik izbora. CIK nije nezavisno tijelo, već ekspozitura SDS-a, PDP-a, SDA, SDP, NiP i drugih pratećih priperaka. Oni su u toj mjeri kontaminirali izborni proces, da su ga obesmislili do apsurda. Hoće da delegitimišu izbore, a u stvari delegitimišu sebe. Današnjom odlukom ponizili su birače, ponizili su sve građane Republike Srpske, samu Republiku Srpsku. Ponizili su i institucije na nivou BiH – rekao je Dodik.Dodao je da CIK želi da bude i birač i brojan i kandidat.

– Oni su društvo opasnih namjera, koje potkopava ionako krhke temelje BiH. CIK ruši BiH, a misli da ruši Republiku Srpsku. Ako se ovakvom CIK-u ne stane na put, BiH će biti na velikoj stranputici. I nemoj tada da bilo ko upire prst i optužuje Republiku Srpsku. Prutina je aktivista i advokat SDS-a, otrovana mržnjom prema Srbima i Republici Srpskoj. Bavit ćemo se time. Baš ste “neutralni” i “objektivni”, sram vas bilo – naveo je Dodik,piše Avaz

