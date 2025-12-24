CIK odlučio,ponavljaju se izbori na 136 biračkih mjesta u RS, moguć preokret

Odluku je podržalo pet članova CIK-a, dok je protiv bila Irena Hadžiabdić. Član Komisije Vlado Rogić nije prisustvovao sjednici.

Član CIK-a Mišo Krstović naveo je da su, na osnovu zaprimljenih prigovora i postupanja po službenoj dužnosti, utvrđene brojne izborne nepravilnosti.

Utvrđene nepravilnosti

Prema njegovim riječima, radi se o manipulacijama potpisima birača, propustima u radu biračkih odbora, dodavanju glasova pojedinim kandidatima, kao i oduzimanju glasova drugima. Također je utvrđeno da je oko 900 birača glasalo bez važećih identifikacionih dokumenata.

Poništavanje izbora odnosi se na biračka mjesta u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima. Izbori će biti ponovljeni i na jednom biračkom mjestu u Brčkom, zbog nestanka izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

Najveći broj biračkih mjesta na kojima će se izbori ponoviti nalazi se u Doboju, Bratuncu, Zvorniku i Laktašima, gdje je kandidat Siniša Karan ostvario značajnu prednost. Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora bit će donesena nakon što ova odluka postane pravosnažna.

Neslaganja unutar CIK-a

Irena Hadžiabdić istakla je da se ne slaže s donesenom odlukom, iako smatra da izbore treba ponoviti tamo gdje su jasno utvrđene nepravilnosti. Naglasila je da bi se odluke trebale temeljiti na rezultatima grafoloških vještačenja te predložila ponavljanje izbora na 108 biračkih mjesta u osam izbornih jedinica.

Željko Bakalar kazao je da je cijeli proces trajao duže zbog vještačenja, žalbi i čekanja odluke Suda BiH. Naveo je da će podržati odluku, podsjećajući da su nevažeći dokumenti bili ključni argument i u ranijim poništenim izborima u Srebrenici. Dodao je da razlika od oko 15.000 glasova na spornim biračkim mjestima može imati utjecaj na konačan ishod izbora.

Ahmet Šantić naglasio je da postoji saglasnost o potrebi ponavljanja izbora, ali da se razlike odnose na broj biračkih mjesta. Istakao je da odluka Suda BiH isključuje ponovno brojanje glasova u slučajevima gdje su korišteni nevažeći dokumenti, te da se nepravilnosti mogu ispraviti isključivo ponavljanjem glasanja.

Vanja Bjelica Prutina podržala je odluku kako bi se utvrdilo stvarno činjenično stanje, navodeći da su na pojedinim biračkim mjestima evidentirane ozbiljne krivotvorine i druge kriminogene radnje. Istakla je da je više od 2.000 osoba glasalo bez ikakvog dokumenta te da je istovremeno došlo do falsifikovanja potpisa i nezakonitog dodavanja glasova.

Predsjednik CIK-a BiH Jovana Kalaba također je dao podršku odluci, naglasivši da su zabilježene manipulacije koje mogu utjecati na izborni rezultat,pišu Vijesti

Na ovu odluku postoji pravo žalbe.

Bakalar je napomenuo kako je razlika između pobjednika i drugoplasiranog kandidata u 9.577 glasova, a da je broj nepravilnih glasova na biralištima koji su obuhvaćeni prijedlogom o ponavljanju izbora 15.822 glasa, tako da je matematički preokret moguć.

Također je donesena odluka o održavanju prijevremenih izbora za načelnika Općine Vareš, na kojima će učestvovati kandidati HDS-a, HDZ-a BiH, SDA, SBiH te jedan nezavisni kandidat.

