Britanski Mirror uvrstio Sarajevo u top destinacije za posjetu zimi

Britanski magazin Mirror je izdvojio nekoliko destinacija pogodnih za kratka zimska putovanja, a među njima se našlo i Sarajevo. Prema njihovom mišljenju, kratki odmor može biti upravo ono „resetovanje“ koje vam je potrebno.

Na vrhu liste je glavni grad Bosne i Hercegovine – Sarajevo. Iako nije tipična destinacija za brzi bijeg, magazin ističe da je grad itekako vrijedan istraživanja.

Freelance novinar i putnik Gavin Byron Harris naglašava: „Sarajevo je jeftinije od popularnijih balkanskih destinacija poput Hrvatske i Slovenije.“

Harris ističe da je putovanje do Sarajeva povoljno. „Ryanair nudi direktne i pristupačne letove za Sarajevo s londonskog aerodroma Stansted, a kretanje po gradu je vrlo jeftino. Taksiji su skoro upola jeftiniji nego u Velikoj Britaniji, a tramvaj koji povezuje cijeli grad košta manje od dvije funte, bez obzira na broj stanica koje pređete“, dodaje.

Kada su u pitanju lokalni specijaliteti, Harris ističe da je ponuda raznovrsna i pristupačna, s mnogim restoranima i u Baščaršiji i u ostatku grada.

Sljedeća destinacija na listi je Prag, koji je idealan za kratke vikend putovanja. Letovi iz Londona, Manchestera, Bristola i Edinburgha su povoljni, a grupne ture koštaju oko pet eura, dok privatne ture mogu iznositi preko 40 eura za nekoliko sati. Preporučuje se vožnja metroom i lokalnim autobusima, a dnevna karta iznosi oko pet funti.

U Pragu su i jela u restoranima povoljna, posebno ako se udaljite od glavnog turističkog trga. Hoteli su jeftini, a povoljnije opcije uključuju i hostele, pogotovo ako ste spremni prošetati desetak minuta do centra grada.

Za ljubitelje toplijih destinacija, Mirror preporučuje Lanzarote na Kanarskim otocima. Direktni letovi iz Manchestera tokom januara koštaju oko 50 funti. Temperature se kreću oko 20–22 stepena, a povoljne opcije aranžmana za četiri noći, uključujući letove iz Londona, dostupne su već od 200 funti po osobi.

Island je izdvojen kao najbolja lokacija za posmatranje polarne svjetlosti. Preporučuje se posjeta tokom prve dvije sedmice januara, kada je mjesec manje pun. Paket za produženi vikend košta oko 250 funti. Savjetuje se i posjeta mirnijem gradu Akureyri na sjeveru otoka. Iznajmljivanje automobila je preporučljivo kako biste obišli sve znamenitosti, dok su jela u restoranima prilično skupa,pišu Vijesti

Na listi se našao i Neath Port Talbot, poznat po prekrasnim krajolicima i pogledu na more. Cijene smještaja su niske, a gužvi gotovo da i nema. Preporučuje se posjeta plaži Aberavon, imanju Gnoll i parku šuma Aran.

