Istraživanja: Ako se vaš muž ovako ponaša prije spavanja, nije sretan

Od zajedničkog odlaska na spavanje do razgovora i bliskosti na kraju dana, takvi trenuci povezani su s osjećajem zadovoljstva u braku. S druge strane, promjene u ponašanju u tim večernjim ritualima mogu upućivati na emocionalnu udaljenost i unutrašnje nezadovoljstvo jednog partnera.

Ako se partner prije spavanja povlači, izbjegava razgovor ili se emocionalno isključuje, to može biti znak da se ne osjeća dobro u odnosu. Iako takvi obrasci ne znače nužno kraj odnosa, stručnjaci ističu da mogu biti važan signal da nešto u vezi trenutno nije u ravnoteži, prenosi Index.hr.

Izbjegavanje razgovora i bliskosti

Izbjegavanjem teških razgovora i intimnosti stvara se prostor za potiskivanje složenih emocija vezanih uz stanje odnosa. Prema istraživanju objavljenom u Personality and Social Psychology Bulletin, takva izbjegavajuća ponašanja povećavaju stres i dugoročno narušavaju osjećaj sreće u vezi, piše YourTango.

Oslanjanje na ekrane i distrakcije kao mehanizam nošenja

Ako se partner prije spavanja povlači u ekran, lista društvene mreže ili ima druge distrakcije, moguće je da se pokušava nositi s unuarašnjim nemirom. Takvi obrasci mogu dovesti do emocionalne izolacije i dodatno oslabiti komunikaciju i bliskost u odnosu.

Nezadovoljstvo i udaljenost ne moraju biti trajni

Prema istraživanju iz časopisa Couple and Family Psychology, bračno nezadovoljstvo i depresija često su povezani. Ipak, uz promjene u svakodnevnim rutinama, bolju komunikaciju i svjesno ulaganje u odnos, postoji prostor za ponovnu povezanost i oporavak odnosa.

