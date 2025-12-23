Upozorenje gastroenterologa: Ovu popularnu grickalicu odmah izbacite iz prehrane

Ponekad posežemo za međuobrokom zbog gladi, a ponekad iz dosade, stresa ili navike. Stručnjaci naglašavaju da svakodnevni međuobroci nisu nužno štetni, te da mogu pomoći u sprječavanju prejedanja tokom glavnih obroka, čime se smanjuje opterećenje probavnog sistema.

No, presudno je što jedemo između obroka. Gastroenterolog dr. Džejson Korenblit tvrdi da postoji jedna grickalica koju bi svi trebali izbjegavati.

– Kao gastroenterolog, grickalica od koje bih volio da se ljudi klone su visoko prerađeni čipsevi, posebno prženi čipsevi s dugim popisom sastojaka koji uključuje rafinirane škrobove, industrijska ulja, umjetne arome, ‘sir u prahu’ i konzervanse – objasnio je za Parade.

Dodaje da takve namirnice negativno utiču na zdravlje crijeva i izazivaju upale, posebno ako se konzumiraju svakodnevno.

Triša Pasriha, liječnica i gastroenterologinja, upozorava i na pića koja se često piju uz čips.

– Voljela bih da možemo eliminirati zaslađena pića – stakla je, dodajući da takva pića predstavljaju rizični faktor za rani razvoj raka debelog crijeva. Prema njenim riječima, kombinacija čipsa i gaziranih zaslađenih pića dodatno opterećuje crijeva.

Kada je riječ o zdravijim alternativama, gastroenterolog dr. Pol Fojerštad preporučuje neprerađene grickalice bogate vlaknima. Kao primjere navodi orašaste plodove, bobičasto voće i grickalice na bazi mahunarki, poput humusa ili pečenog slanutka.

– Jogurt sa živim i aktivnim kulturama osigurava korisne bakterije koje mogu pomoći zdravlju crijeva i smanjiti upalu – ističe dr. Korenblit.

– Osobno u uredu držim staklenku badema. Orašasti plodovi bogati su proteinima i vlaknima, pa pružaju osjećaj sitosti i hranjivosti – zaključila je dr. Pasriha, prenosi Avaz.

