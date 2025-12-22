Vijesti

Vrtoglavu cifru, Zdravko Čolić bi mogao zaraditi od koncerata u Sarajevu

Objavljeno prije 52 minute

Zdravko Čolić će nakon četiri koncerta u Sarajevu, zakazana za 27. i 28. mart te 4. i 5. april 2026. godine, prihodovati oko 500.000 eura isključivo od sponzorskih ugovora.

 Zdravko Čolić na dočeku Nove godine u Sarajevu - Fena.ba

Ime popularnog pjevača privuklo je brojne kompanije koje žele biti dio ovako važnog muzičkog događaja. Poznati bosanskohercegovački menadžer, koji je upućen u detalje, otkriva da su sponzori spontano dolazili i da je interes bio ogroman.

– Još ljetos sam znao da će Čola organizirati koncerte. Tražili su samo termin i sve se držalo u tajnosti. Planirao je nastup i u Beogradu, ali to se izjalovilo. Sada će cijela regija doći u Sarajevo. U martu i aprilu bićemo centar zabave. Sponzori se javljaju i Čola će minimum pola miliona eura zaraditi od njihovih ulaganja. On je zakupio prostor i platio sve dažbine, a novac od sponzora ide direktno njemu. To je njegova zarada od lika i djela. Ima on i troškove, nije lako organizirati ovakvu manifestaciju, ali kada se podvuče crta, svakako mu se isplati – rekao je menadžer koji je želio ostati anoniman, prenosi dnevno.hr.


