Arktički val stiže u Evropu uoči praznika: Temperature bi mogle drastično pasti, a neki će imati i bijeli Božić

Očekuje se nagli pad temperatura i mogućnost snijega u pojedinim dijelovima kontinenta dok će se razmjeri zadnjenja razlikovati od države do države.

Velik dio Njemačke mogao bi ove godine dočekati Božić u zimskom ugođaju, piše njemački The Weather Channel.

Promjena vremena očekuje se od 23. prosinca, kada bi temperature trebale naglo pasti, a arktičke zračne mase početi se širiti prema srednjoj Europi. U takvom scenariju moguće je i stvaranje snježnog pokrivača, što bi povećalo izglede za bijeli Božić kakav u Njemačkoj nije zabilježen već godinama.

I američki i europski meteorološki modeli zasad predviđaju zahladnjenje, no još uvijek postoje razlike u procjenama njegove jačine. Dok neki scenariji upućuju na umjereno hladno vrijeme, drugi ostavljaju mogućnost znatno oštrije zime s jakim istočnim vjetrom, ledenim danima i vrlo niskim minimalnim temperaturama.

U slučaju snažnijeg prodora hladnoće, dnevne temperature u pojedinim dijelovima Njemačke mogle bi se kretati između 0 i -10 stupnjeva Celzijusovih, osobito na istoku i uz rubove Alpa. Nešto blaže vrijednosti očekivale bi se u dolini Rajne gdje bi temperature mogle ostati iznad ništice, prenosi Dnevnik.hr.

Kada je riječ o snijegu meteorolozi trenutačno izdvajaju Badnjak kao dan s povećanom vjerojatnošću oborina. Slab snijeg moguć je u južnim dijelovima Njemačke dok bi na području Baltičke obale mogli prolaziti snježni pljuskovi. Najviše snijega, kao i obično, očekuje se u alpskim krajevima te lokalno uz obalu Baltičkog mora,piše N1

Ipak, stručnjaci upozoravaju da su prognoze za snijeg još uvijek nestabilne te da se situacija može promijeniti. Ključnu ulogu imat će položaj snažnog anticiklona nad sjevernom Europom i pitanje hoće li hladan zrak s istoka doista prodrijeti dovoljno daleko prema zapadu. Unatoč tome, ističe se kako su izgledi za bijeli Božić u Njemačkoj trenutačno veći nego proteklih godina.

