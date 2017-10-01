Više osoba učestvovalo u sukobu u Mostaru, policija pronašla palice

Policijska uprava Mostar zaprimila je u srijedu oko 10 sati dojavu o incidentu u Ulici Alekse Šantića, nakon čega su policijski službenici izašli na teren. Postupanje policije je u toku i za sada nemamo dodatne informacije – izjavila je za Hercegovina.info portparol MUP-a HNK, Ilijana Miloš.Policija je reagovala brzo nakon prijave, a na mjestu događaja trenutno se provode istražne aktivnosti,pišu Vijesti

Na mjestu sukoba pronađene su palice, koje bi mogle poslužiti kao dokazi u daljnjem postupku.

