Više osoba učestvovalo u sukobu u Mostaru, policija pronašla palice

Objavljeno prije 7 minuta

Više osoba sukobilo se u srijedu u Ulici Alekse Šantića u Mostaru. Nakon dolaska policije, učesnici su se udaljili s mjesta događaja.

Policijska uprava Mostar zaprimila je u srijedu oko 10 sati dojavu o incidentu u Ulici Alekse Šantića, nakon čega su policijski službenici izašli na teren. Postupanje policije je u toku i za sada nemamo dodatne informacije – izjavila je za Hercegovina.info portparol MUP-a HNK, Ilijana Miloš.Policija je reagovala brzo nakon prijave, a na mjestu događaja trenutno se provode istražne aktivnosti,pišu Vijesti

Na mjestu sukoba pronađene su palice, koje bi mogle poslužiti kao dokazi u daljnjem postupku.


