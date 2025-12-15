Skoro četiri miliona KM pomoći poslodavcima i obrtima u FBiH

Odlukom je utvrđen i iznos dodijeljenih sredstava po Uredbi o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu. Sastavni dio konačne liste je i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za septembar 2025. godine.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 3.957.500 KM osigurana su u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 9.661 korisnika. Dio sredstava u iznosu od 31.350 KM dodjeljuje se za 62 korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za septembar 2025. godine.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći će biti objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Union banka u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu ove odluke. Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom,pišu Vijesti

Kako je obrazloženo, razlog za donošenje ove odluke je realizacija Uredbe, koja za cilj ima održivost, očuvanje postojećih radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti za 2025. godinu za privatne poslodavce, obrte i ostale samostalne djelatnosti, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

