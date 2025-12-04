Izgradnja mosta Šćepan Polju trajat će 36 mjeseci, finansirat će se zajednički

Izbor izvođača radova je trenutno u svojoj završnoj fazi, dva su ponuđača ispunila uslove, a zaključenje ugovora se očekuje do kraja godine ako ne bude žalbi na postupak.

Ovo je rečeno Feni iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH na molbu za informaciju o tome u kojoj je fazi projekt izgradnje saobraćajnice preko Šćepan Polja kako bi se znatno olakšale putne veze sa Crnom Gorom.

Ukoliko sve bude u skladu s planiranom dinamikom, očekivani početak radova je do polovine 2026. godine. Novi most, dug oko 165 metara i širok više od 11 metara, zamijenit će nesigurnu konstrukciju koja se danas koristi te značajno povećati sigurnost putnika i efikasnost saobraćaja na jednoj od najopterećenijih ruta prema Crnoj Gori.

Forto nakon jučerašnje sjednice: “Dok čekamo na GP Gradiška, naš fokus je most u Šćepan Polju”

Izgradnja mosta je planirana da traje 36 mjeseci od početka radova, a finansirat će se zajednički između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u skladu s bilateralnim sporazumom, uz podršku međunarodnih finansijskih institucija.

Poseban izazov predstavlja pristupna cesta na bosanskohercegovačkoj strani, na relaciji Foča – Šćepan Polje, koja je godinama među najopasnijim i najopterećenijim dionicama u zemlji. Radi se na pripremi tendera za rekonstrukciju i izgradnju više od 13 kilometara pristupne ceste za što su namijenjena i operativna sredstva Svjetske banke u iznosu od 39,4 miliona eura te sredstva EBRD-a. Crna Gora je već pokrenula postupke projektovanja oko 2,5 kilometara pristupne ceste na svojoj strani, čime se stvaraju preduslovi za punu funkcionanost budućeg mosta.

Radovi na Šćepan Polju obuhvataju dva projekta: prvi se odnosi na izgradnju mosta i jednog kilometra pristupne ceste (pri čemu Ministarstvo komunikacija i prometa BiH finansira izgradnju mosta, a Putevi RS izgradnju jednog kilometra pristupne ceste), drugi projekt obuhvata izgradnju dodatnih 13 kilometara pristupne ceste (koji se finansira sredstvima Svjetske banke i EBRD kroz zaduženje Vlade RS, uz krajnjeg korisnika Putevi RS).

