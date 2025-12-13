Irina Čišić: Priča o djetetu ubijenom u opsadi Sarajeva i istini o kojoj se šutjelo

Irina Čišić jedno je od 1601 ubijenog djeteta opkoljenog Sarajeva.

Proslavila je svoj prvi rođendan 8. oktobra 1993. godine, a samo četiri dana kasnije pogodio ju je snajperski metak dok je šetala sa majkom.

Priča Stane i Samira nije priča koju možete čuti svaki dan. Od ubistva Irine, pratila ih je još jedna tragedija, ali ljubav je pobijedila.

Redove svjetskih medija danima pune informacije o “snajper-turistima” u Sarajevu. Neki zli ljudi plaćali su između 80.000 i 100.000 današnjih eura za ubistvo čovjeka, a čak i više ako bi im meta bilo dijete.

Napokon, ova priča je dotakla svjetske razmjere i više je nije moguće negirati frazama da se radi o “urbanim legendama”.

Prema dostupnim informacijama priliku za “Sarajevo safari” pružala je Srpska služba sigurnosti, a da li će Srbija preuzeti barem djelimičnu odgovornost ostaje da vidimo. “Snajper-turisti” iz Srbije su dolazili u Bosnu i Hercegovinu, neko ih je morao sprovesti, negdje mora biti dokaz o ulasku u državu, ali nažalost svijet i danas šuti.

Ovo je Irinina priča.

Facebook komentari