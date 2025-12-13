Vijesti

Irina Čišić: Priča o djetetu ubijenom u opsadi Sarajeva i istini o kojoj se šutjelo

Objavljeno prije 55 minuta

Od ubistva Irine, pratila ih je još jedna tragedija, ali ljubav je pobijedila

Irina Čišić jedno je od 1601 ubijenog djeteta opkoljenog Sarajeva.

Proslavila je svoj prvi rođendan 8. oktobra 1993. godine, a samo četiri dana kasnije pogodio ju je snajperski metak dok je šetala sa majkom.

Priča Stane i Samira nije priča koju možete čuti svaki dan. Od ubistva Irine, pratila ih je još jedna tragedija, ali ljubav je pobijedila.

Redove svjetskih medija danima pune informacije o “snajper-turistima” u Sarajevu. Neki zli ljudi plaćali su između 80.000 i 100.000 današnjih eura za ubistvo čovjeka, a čak i više ako bi im meta bilo dijete.

Napokon, ova priča je dotakla svjetske razmjere i više je nije moguće negirati frazama da se radi o “urbanim legendama”.

Prema dostupnim informacijama priliku za “Sarajevo safari” pružala je Srpska služba sigurnosti, a da li će Srbija preuzeti barem djelimičnu odgovornost ostaje da vidimo. “Snajper-turisti” iz Srbije su dolazili u Bosnu i Hercegovinu, neko ih je morao sprovesti, negdje mora biti dokaz o ulasku u državu, ali nažalost svijet i danas šuti.

Ovo je Irinina priča.


