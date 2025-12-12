Potrebna pomoć dobrih ljudi: Pomozimo maloj Anastaziji u borbi za zdravlje

Već pri rođenju prošla je kroz nekoliko operativnih zahvata.

Prvi zahvat bio je zatvaranje spine bifide – otvora na leđima prisutnog pri rođenju, a zatim je uslijedila operacija ugradnje VP šanta (ventrikuloperitonealnog drenažnog sistema), koji je postavljen na glavici kako bi se regulisao pritisak usljed nakupljanja tečnosti u mozgu.

Anastazija ne može hodati ni govoriti, a svakodnevno se pet puta dnevno vrši kateterizacija, jer ne može samostalno prazniti mokraćni mjehur. Zbog toga često ima infekcije i upale praćene bakterijama u urinu.

Lijeva noga joj je iskrivljena, te su joj potrebni redovni fizikalni tretmani, koji se, kao i ostale neophodne intervencije, obavljaju van granica zemlje.

Anastazija je 100% invalid i zahtjeva 24-satnu njegu i brigu. Živi s ocem, majkom i starijom sestrom, koji se neumorno bore da joj pruže sve što joj je potrebno.

Pored podrške za liječenje, porodici je hitno potrebna i pomoć u nabavci automobila prilagođenog Anastazijinim potrebama, kako bi joj odlazak na terapije i preglede bio lakši.

Humanitarno udruženje “Mali Anđeo” pokreće humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć maloj Anastaziji.

Pomozimo zajedno da ova hrabra djevojčica dobije šansu za lakši i dostojanstveniji život, prenosi ATV.

Donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Anastaziju

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje “Mali Anđeo”, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Anastaziju.

Facebook komentari