Preminuo Emir Mešić, borac protiv korupcije

Preminuo je Emir Mešić, zaštićeni prijavitelj korupcije koji je godine svog života posvetio upravo toj borbi.

Od njega se opraštaju mnogi prijatelji i kolege putem društvenih mreža, ali i brojni ljudi koji ga nisu poznavali, a čije je živote inspirisao.

Jedan od njih je i zastupnik Admir Čavalić.

– Kada neko spomene riječ ‘zviždač’ u Bosni i Hercegovini, a skoro je o tome bilo riječi u Parlamentu, ja se sjetim samo jednog čovjeka – Emira Mešića. Danas nas je taj čovjek napustio i otišao na bolji svijet. Rahmet duši velikog čovjeka. Saučešće njegovoj poštenoj porodici. Uspravnog insana – Emira iz Solane – naveo je Čavalić.

Kako je dodao, Mešić se borio do kraja i, šta god drugi mislili o njegovim bitkama i porazima, on je pobijedio.

– Na svoju borbu je bio ponosan – fotografija ispod je njegova Viber profilna fotografija: ‘Ako prijavite korupciju, već ste pobijedili’, riječi su Emira Mešića. Teške riječi u ovom trenutku za sve nas koji smo ga poznavali. Bosna i Hercegovina treba više Emira Mešića – istakao je Čavalić.

Mešić je bio zaposlenik Uprave za indirektno oporezivanje, gdje je prijavio korupciju. Bio je član Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika te je od Agencije za borbu protiv korupcije dobio status zaštićenog prijavitelja korupcije.

Facebook komentari