SZO o novim istraživanjima o povezanosti vakcine i autizma

Objavljeno prije 1 sat

Komitet za bezbjednost vakcina Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/ saopštio je da nova naučna istraživanja i dokazi nisu pronašli vezu vakcina i poremećaja iz autističnog spektra, potvrđujući zaključke donesene prije više od dvije decenije.

Globalni savjetodavni komitet SZO za bezbjednost vakcina procijenio je dva sistematska istraživanja koji obuhvataju studije objavljene između 2010. i avgusta 2025. godine.

U istraživanju su analizirane vakcine uopšte i one koje sadrže tiomersal, konzervans na bazi žive koji kritičari dugo optužuju da doprinosi autizmu, što je tvrdnja koju su naučne studije više puta odbacile.

Iz Komiteta je saopšteno da se uzročna veza vakcina i zdravstvenih ishoda razmatra samo kada nekoliko visokokvalitetnih studija dosljedno pokazuje statističku povezanost,pišu Vijesti

U 20 od 31 studije nisu pronađeni dokazi o povezanosti vakcina i autizma.

Jedanaest studija koje su ukazivale na moguću vezu ocijenjene su kao studije sa velikim metodološkim nedostacima i visokim rizikom od pristrasnosti.


