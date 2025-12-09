Krađa epskih razmjera: Sporno 37.000 glasova u RS

Riječ je o biralištima u Zvorniku, Doboju, Laktašima, Ugljeviku i Loparama, s tim da se u Ugljeviku i Loparama radi o pojedinačnim biračkim mjestima s manjim odstupanjima.

Na većini biračkih mjesta predviđenih za novo brojanje ubjedljivo je pobijedio SNSD-ov kandidat Siniša Karan. Prema podacima koje je provjerio portal Vijesti.ba, u Doboju je na osam spornih birališta Karan osvojio 1.750 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 384. U Laktašima će se ponovo brojati sedam biračkih mjesta, gdje je Karan ostvario ukupno 2.125 glasova, a Blanuša 737. Najveći obim kontrolnog brojanja bit će u Zvorniku – na 34 birališta Karan je osvojio 7.259, a Blanuša 2.718 glasova.

Samo u ove tri lokalne zajednice, na ukupno 49 spornih biračkih mjesta, Karan je osvojio više od 11.000 glasova, dok je Blanuša dobio oko 3.800, što predstavlja razliku od približno 7.200 glasova.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić pozdravila je odluku CIK-a, naglašavajući značaj da se proces provede do kraja i da se naloži kontrola svih biračkih mjesta u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Istakla je da je upravo u tim sredinama zabilježen najveći broj rezultata koji, kako tvrdi, ukazuju na izbornu korupciju.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović optužio je SNSD za “izbornu krađu epskih razmjera”, nakon što je CIK utvrdio da je na kontrolisanim biralištima glasalo na stotine osoba bez identifikacionih dokumenata. Prema njegovim riječima, samo u jednom gradu registrovano je skoro 500 takvih slučajeva, dok je na 106 provjerenih biračkih mjesta ukupan broj dostigao 700.

Radulović tvrdi da se krađa desila na 134 biračka mjesta u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu i Prijedoru, gdje su, kako navodi, ubacivani glasovi u korist kandidata SNSD-a. Naglasio je i da, izvan spornih biračkih mjesta, Blanuša ima prednost od 8.300 glasova na 403.461 važeći listić, dok sporni segment obuhvata oko 37.000 glasova.

Ranija kontrola manjeg broja biračkih mjesta, poručuju iz opozicije, već je pokazala da je Blanuša bio oštećen te da postoji više nego dovoljno dokaza koji upućuju na potrebu ponavljanja izbora na mjestima gdje je utvrđena očigledna izborna krađa.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak komentarisao je rezultate izbora u RS te još jednom izrekao tvrdnju kako su oni protekli neregularno.

– Na većini kontrolisanih biračkih mjesta krali su se glasovi, prebacivali se sa hrpe. Blanuša na hrpu Karan, glasalo se bez dokumenata, bacali su se u stranu Blanušini listići, glasalo se za ljude koji su mrtvi ili žive u inostranstvu i tako dalje, kaže Crnadak.

Facebook komentari